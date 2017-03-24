ВС Крыма оставил под арестом украинца, обвиняемого в подготовке диверсий на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Верховный суд (ВС) Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу обвиняемого в подготовке диверсий в республике украинца Евгения Панова, который оспаривал продление срока содержания под стражей, сообщила ТАСС официальный представитель суда.

«Апелляционная жалоба (Панова) оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменения», — сказала она.

В начале марта Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следователя продлил на три месяца, до 7 июня 2017 года, срок содержания под стражей Панова и еще одного обвиняемого в этом деле Андрея Захтея. Последний ранее также не смог оспорить решение о продлении срока содержания под стражей.

Оба были задержаны в августе прошлого года и с того момента находятся под арестом. Часть времени обвиняемые провели в московском СИЗО «Лефортово», в настоящее время они содержатся под стражей в Крыму, ожидается, что судебный процесс над ними пройдет на полуострове.

ФСБ 10 августа прошлого года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении терактов, которые готовились главным управлением разведки Минобороны Украины. По данным спецслужб, объектами акций насилия были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Подозреваемым в этом деле оказались Захтей и Панов, их обвинили по статье «Подготовка к диверсии» УК РФ, им грозит до 20 лет заключения.