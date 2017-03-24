ВС Крыма оставил под арестом украинца, обвиняемого в подготовке диверсий на полуострове
Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Евгения Панова, который оспаривал продление срока содержания под стражей.
Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Евгения Панова, который оспаривал продление срока содержания под стражей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Верховный суд (ВС) Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу обвиняемого в подготовке диверсий в республике украинца Евгения Панова, который оспаривал продление срока содержания под стражей, сообщила ТАСС официальный представитель суда.
«Апелляционная жалоба (Панова) оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменения», — сказала она.
В начале марта Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следователя продлил на три месяца, до 7 июня 2017 года, срок содержания под стражей Панова и еще одного обвиняемого в этом деле Андрея Захтея. Последний ранее также не смог оспорить решение о продлении срока содержания под стражей.
Оба были задержаны в августе прошлого года и с того момента находятся под арестом. Часть времени обвиняемые провели в московском СИЗО «Лефортово», в настоящее время они содержатся под стражей в Крыму, ожидается, что судебный процесс над ними пройдет на полуострове.
ФСБ 10 августа прошлого года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении терактов, которые готовились главным управлением разведки Минобороны Украины. По данным спецслужб, объектами акций насилия были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Подозреваемым в этом деле оказались Захтей и Панов, их обвинили по статье «Подготовка к диверсии» УК РФ, им грозит до 20 лет заключения.