В полиции предупредили сторонников Навального, собирающихся на запрещенный митинг в Екатеринбурге

Напомним, сегодня сторонникам Навального окончательно отказали в проведении митинга в уральской столице: такое решение принял Свердловский областной суд. Несмотря на это, в соцсетях они выражают готовность все равно устроить мероприятие, которое планируется на 26 марта.

«Органы внутренних дел призывают жителей и гостей города не участвовать в незаконных шествиях и митингах. Полиция готова действовать в соответствии с оперативной ситуацией на вверенной территории и при необходимости предпримет меры по недопущению дестабилизации обстановки. Любые попытки противоправных действий будут пресечены в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, а виновные привлечены к предусмотренной ответственности», — сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области.

Там напомнили, что по закону организатору или участнику подобного мероприятия может грозить штраф от 10 до 600 тыс. руб., обязательные работы на срок до 200 часов или административный арест до 15 суток.