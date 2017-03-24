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14:18 (мск), источник: Nakanune.ru

В полиции предупредили сторонников Навального, собирающихся на запрещенный митинг в Екатеринбурге

ГУ МВД России по Свердловской области выступило с официальным заявлением по поводу готовящегося митинга сторонников оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге. В ведомстве заявили, что любые попытки противоправных действий будут немедленно пресечены.

Напомним, сегодня сторонникам Навального окончательно отказали в проведении митинга в уральской столице: такое решение принял Свердловский областной суд. Несмотря на это, в соцсетях они выражают готовность все равно устроить мероприятие, которое планируется на 26 марта.

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«Органы внутренних дел призывают жителей и гостей города не участвовать в незаконных шествиях и митингах. Полиция готова действовать в соответствии с оперативной ситуацией на вверенной территории и при необходимости предпримет меры по недопущению дестабилизации обстановки. Любые попытки противоправных действий будут пресечены в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, а виновные привлечены к предусмотренной ответственности», — сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области.

Там напомнили, что по закону организатору или участнику подобного мероприятия может грозить штраф от 10 до 600 тыс. руб., обязательные работы на срок до 200 часов или административный арест до 15 суток.

«Органы внутренних дел также просят граждан проявлять бдительность и в случае обнаружения в местах проведения массовых мероприятий каких-либо подозрительных людей или подозрительных бесхозных предметов, незамедлительно сообщить об этом сотрудникам полиции, по линии “02” или круглосуточному “телефону доверия” ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358−71−61», — добавили в ведомстве.

Добавим, акция штаба Навального «Он вам не Димон» планируется как всероссийская, и, как сообщается на сайте оппозиционера, согласована в нескольких городах страны.

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