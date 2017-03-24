Новосибирцам предложили определить судьбу кинотеатра им. Маяковского, сообщает пресс-служба мэрии.

31 марта в Новосибирске пройдет семинар по разработке концепции развития киноконцертного комплекса имени Владимира Маяковского. Семинар пройдет в самом кинотеатре в 14 часов дня.

«Участие в семинаре открыто для всех желающих: представителей отрасли кино, театрального искусства, общественных организаций, а также горожан», — говорится в сообщении.

Совместно с горожанами специалисты должны будут разработать практические решения дальнейшего развития киноконцертного комплекса имени Владимира Маяковского: архитектурно-пространственное решение, функции объекта и сценарии пребывания горожан. Модератором семинара станет директор Института регионального маркетинга и креативных индустрий Лада Юрченко.

Для участия в семинаре новосибирцам необходимо пройти регистрацию по ссылке.