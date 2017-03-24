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14:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге клещей «выгонят» из 13 лесопарков

Деревья обработают к середине мая.

Источник: УралИнформБюро

В столице Урала от клещей обработают 13 лесопарков. Конкурс по отбору подрядчика объявило областное минэкологии. На защиту от клещей регион потратит без малого полмиллиона рублей.

В общей сложности предстоит обработать 15 гектаров. Охватят Лесопарк Лесоводов России, а также Санаторный, Шувакишский, Карасье-Озерский, Шарташский, Оброшинский, Железнодорожный, Юго-Западный, Калиновский, Уктусский, Нижне-Исетский, Московский, Мало-Истокский лесопарки. От клещей в первую очередь опрыскают деревья вдоль пешеходных дорожек. Обработка парков начнется в апреле, как только появится трава, и завершится 19 мая.

Стоит напомнить, что первый случай укуса клеща в Екатеринбурге в этом году произошел еще в середине января, передает «Уралинформбюро».

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