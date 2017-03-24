В Екатеринбурге клещей «выгонят» из 13 лесопарков
Деревья обработают к середине мая.
Деревья обработают к середине мая.
В столице Урала от клещей обработают 13 лесопарков. Конкурс по отбору подрядчика объявило областное минэкологии. На защиту от клещей регион потратит без малого полмиллиона рублей.
В общей сложности предстоит обработать 15 гектаров. Охватят Лесопарк Лесоводов России, а также Санаторный, Шувакишский,
Стоит напомнить, что первый случай укуса клеща в Екатеринбурге в этом году произошел еще в середине января, передает «Уралинформбюро».