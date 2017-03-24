В Челябинской области только один вуз поборется за статус опорного и федеральное финансирование. Другие не подошли

Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению отбора вузов, список 86 учебных заведений, подавших заявки, и представленными ими документы размещены на сайте Минобрнауки РФ.

Как написал на своей странице политолог Александр Подопригора, статус опорного университета желали бы получить еще два вуза из областного центра — Челябинский государственный университет (ЧелГУ) и Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЧГПУ). Но они, как утверждают политолог, не стали направлять свои заявки, потому что не получили одобрения губернатора Бориса Дубровского. Александр Подопригора уверен, что глава региона отсек два челябинских вуза, чтобы помочь своему родному университету — МГТУ, который заканчивал он и его первый заместитель, и который научил их «давить».

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» источник в одном из вузов, документы на участие в конкурсе необходимо было подать в печатном и в электронном виде (на странице вуза в личном кабинете) до 20 марта 2017 года. Университет подготовил все необходимые документы, но не получил один обязательный документ — одобрение губернатора на образование на базе данного учебного заведения опорного вуза. Без него подавать заявку не было смысла.

«При любом выборе Челябинская область остается в выигрыше, претендует и рассчитывает на федеральную целевую поддержку. Это главное, — прокомментировал выбор губернатора его пресс-секретарь Дмитрий Федечкин. — А тот или другой вуз региона получит данную поддержку — вопрос второстепенный».

Изучение утвержденного списка претендентов на получение статуса опорного вуза показывает, что в ряде других субъектов поддержку губернатора получили сразу несколько университетов. Остается пока не совсем понятным, почему на Южном Урале не пошли по такому же пути. Хотя, как можно предположить, причиной могло стать нежелание губернатора избавить свой родной вуз от конкурентов, а тот факт, что два года назад у ЧелГУ и ЧГПУ уже была возможность, объединившись, получить статус опорного. Но они в силу ряда объективных и субъективных причин не сумели воспользоваться таким шансом.

В ЧелГУ агентству напомнили, что они поддержали идею образования опорных вузов с момента объявления конкурса Минобрнауки России — с 2015 года. «Коллективом ЧелГУ была разработана уникальная стратегия развития “опорника” на базе университета. Однако этот проект не нашел поддержки у коллег из ЧГПУ, сотрудничество с которым предполагалось в рамках конкурса первой волны», — рассказала начальник управления по связям с общественностью Челябинского государственного университета Анастасия Гусёнкова. — В этом году условия конкурса изменились, и университет, используя уже готовые наработки и новые стратегические проекты, вновь включился в работу по формированию научно-образовательных инициатив.

Руководство ЧелГУ уверено, что проект опорного университета смог бы повысить привлекательность области. «Потенциал ЧелГУ мог бы стать крепкой основой для такого проекта, это подтверждают ежегодные показатели федерального мониторинга», — подчеркнули в вузе.