Ветеринары объяснили, что пытаются сказать людям мурчащие коты

Эксперты обнаружили, что кошки издают вибрации не только тогда, когда счастливы или сыты, но и когда чувствуют боль или огорчение. Это объясняет мурчание в стрессовых ситуациях, вроде посещения ветеринара, но как определить, огорчен в этот момент кот или счастлив?

Специалисты предлагают обратиться к внешнему виду питомца. Если мурчание сопровождается поведением, которое говорит о том, что питомцу неуютно (поза, в которой кот подбирает под себя лапы и поджимает ушки, словно уменьшаясь в размерах), скорее всего у четвероного друга проблемы.

Мурчание в эти моменты — совершенно естественный процесс. Доктор Фрэнсина Раттнер из Ветеринарной клиники Южного Арундела (США) отметила, что мурчание облегчает болевые ощущение у котов, передает The Daily Mail.

Другие врачи сравнивают мурчание с улыбкой у людей, ведь мы улыбаемся не только когда счастливы, но и когда печалимся.