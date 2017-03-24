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14:48 (мск), источник: Моя Планета

Ветеринары объяснили, что пытаются сказать людям мурчащие коты

Нет на свете более эффективного успокоительного, чем мурчание кота. Однако не всегда этот звук говорит о том, что животное чувствует себя комфортно. Что хотят сказать нам кошки своим мурчанием, объяснили ветеринары.

Источник: AP 2017
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Эксперты обнаружили, что кошки издают вибрации не только тогда, когда счастливы или сыты, но и когда чувствуют боль или огорчение. Это объясняет мурчание в стрессовых ситуациях, вроде посещения ветеринара, но как определить, огорчен в этот момент кот или счастлив?

Специалисты предлагают обратиться к внешнему виду питомца. Если мурчание сопровождается поведением, которое говорит о том, что питомцу неуютно (поза, в которой кот подбирает под себя лапы и поджимает ушки, словно уменьшаясь в размерах), скорее всего у четвероного друга проблемы.

Мурчание в эти моменты — совершенно естественный процесс. Доктор Фрэнсина Раттнер из Ветеринарной клиники Южного Арундела (США) отметила, что мурчание облегчает болевые ощущение у котов, передает The Daily Mail.

Другие врачи сравнивают мурчание с улыбкой у людей, ведь мы улыбаемся не только когда счастливы, но и когда печалимся.

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