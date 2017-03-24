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14:47 (мск), источник: Новости Перми

В Перми началась подготовка к 9 Мая

В этом году праздник основные праздничные мероприятия пройдут на Октябрьской площади, а также перед «Театром-Театром». Пока неизвестно, кто из приглашенных артистов будет выступать на сцене.

Источник: Новости Перми

В Перми готовятся к празднованию 72-й годовщины Дня Победы. В разных районах на крупных дорожных развязках установят флаговые конструкции «Салют», «Гвоздика» и стелы «Звезда». Монтаж наружных элементов будет происходить с 25 апреля.

9 мая парад традиционно начнется в 10:00 на Октябрьской площади. В нем примут участие 23 «коробки» военных, свыше 20 единиц военной техники, а также курсанты Кремлевского полка. Также пройдет театрализованный пролог. Будет предусмотрено 12 тысяч зрительских мест.

Кроме того, на параде запланировано шествие «Бессмертного полка». Организаторы ожидают более 30 тысяч участников.

Прямую трансляцию парада можно будет посмотреть на экране у «Театра-Театра», а также по телевидению и в интернете.

Ранее «Новости Перми» сообщали о том, что праздничный концерт пройдет у «Театра-Театра». Пока не сообщается о том, кто будет выступать.

Завершится праздник десятиминутным салютом.

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