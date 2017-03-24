В Краснодаре покажут все проекты очередного памятника казакам
В понедельник, 27 марта, в муниципальном концертном зале пройдет открытая выставка эскизных проектов скульптурной композиции — памятного въездного знака, посвящённого
В понедельник, 27 марта, в муниципальном концертном зале пройдет открытая выставка эскизных проектов скульптурной композиции — памятного въездного знака, посвящённого
— Продлится выставка всего один день, на ней будут представлены все поступившие на конкурс эскизные проекты — около двадцати работ девяти авторов и авторских коллективов. В том числе, девять работ, признанных лучшими конкурсной комиссией с учетом мнения жителей, принявших участие в
Откроется выставка в 12.00 в фойе муниципального концертного зала по ул. Красной, 122.
Уточняется, что в числе авторов, работы которых можно будет увидеть на выставке, — Василий Антонов, Вадим Гусев, Владимир Золотухин, Сергей Исаков, Алан Корнаев, Андрей Плесский, Валерий Пчелин, Тимофей Смольянинов, Мигран Арутюнян, Юрий Щербинин и Александр Аполлонов.
Напомним, в конце февраля на сайте администрации Краснодара стартовало
Данные о финансировании не указаны, скорее всего, как сообщал ранее «Югополису» источник, близкий к администрации, памятник будет создан за счет «внебюджетных средств».
В настоящее время в миллионном Краснодаре зарегистрировано всего 2482 казака. Весной прошлого года краевые власти заявили, что в Краснодарском крае необходимо возродить казачий уклад жизни и довести численность казачества до 1 млн человек.