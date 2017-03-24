Умер настоятель белорусского «Нотр-Дама» в Гервятах

Отец Леонид Нестюк, настоятель католического прихода Пресвятой Троицы в Гервятах, скончался ночью 24 марта. За три дня до этого, 21 марта, его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

В приходе гервятского костела, который еще называют белорусским Нотр-Дамом, он служил более 20 лет. О красоте этого храма заботился сам отец Леонид, участвовал в реконструкции и восстановлении.

Священник, который творил красоту, — пишет о нем священнослужитель Сергей Суринович. — Пример добродушного, образованного и воспитанного человека. Всегда с улыбкой, всегда приветливый. Благодарен ему, потому что смотрел на него и учился, восторгался его личностью.

Похоронная церемония пройдет в понедельник 27 марта в 12.00 в костеле в Гервятах.