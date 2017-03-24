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14:58 (мск), источник: АиФ Омск

Губернатор Омской области распорядился о выплатах ко Дню Победы

Единовременную выплату получат и сироты войны.

Сегодня, 24 марта, губернатор Омской области Виктор Назаров подписал Указ о единовременной денежной выплате гражданам в связи с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает портал регионального правительства, инвалиды и участники войны получат по 3 600 рублей. Выплаты Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы составляют 13 000 рублей. Вдовам участников Великой Отечественной войны — Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы выплачивается по 10 400 рублей.

Вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, принимавших участие в войне с Финляндией и (или) Японией размер выплаты составит 2 600 рублей.

Бывшим узникам гетто, концлагерей и других мест лишения свободы, созданных фашистами или их союзниками, предусмотрено выплатить 2 000 рублей.

Все награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» также получат по 2 000 рублей. Проработавшие в тылу больше шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, смогут получить 1000 рублей.

Единовременную денежную выплату получат и сироты войны. К данной категории относятся граждане, не достигшие 18-летнего возраста к 9 мая 1945 года и потерявшие одного или обоих родителей при защите Отечества. Им выплатят по 1 000 рублей.

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