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14:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии экстремистам запретили преподавать

Суд вынес приговор пятерым членам «Нурджулар».

Источник: AP 2017

На днях, 20 марта, Октябрьский районный суд Уфы поставил точку в разбирательстве по делу о пятерых участниках запрещенной в России экстремистской организации «Нурджулар».

Двоих суд признал организаторами сообщества — это журналист городской газеты и руководитель отдела закупок хозяйственного управления РБ. Им суд назначил по 4 года лишения свободы условно и запрет заниматься любой образовательной деятельностью сроком на 3 года.

Еще двое участников получили по 2 года условного срок и пятый — 1 год и 10 месяцев. Тоже с запретом на образовательную деятельность — на 2 года.

«Нурджулар — запрещенная в России экстремистская международная религиозная организация.

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