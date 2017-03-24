В Башкирии экстремистам запретили преподавать

На днях, 20 марта, Октябрьский районный суд Уфы поставил точку в разбирательстве по делу о пятерых участниках запрещенной в России экстремистской организации «Нурджулар».

Двоих суд признал организаторами сообщества — это журналист городской газеты и руководитель отдела закупок хозяйственного управления РБ. Им суд назначил по 4 года лишения свободы условно и запрет заниматься любой образовательной деятельностью сроком на 3 года.

Еще двое участников получили по 2 года условного срок и пятый — 1 год и 10 месяцев. Тоже с запретом на образовательную деятельность — на 2 года.

«Нурджулар — запрещенная в России экстремистская международная религиозная организация.