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16:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан накроют метель и сильный ветер порывами до 18 м/с

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Республику Татарстан снова накроет метель — с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, предупреждает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Источник: ИА Татар-информ

По ожиданиям специалистов, кратковременная метель продержится ориентировочно до 18 ч. субботы, 25 марта. При этом прогнозируется также налипание мокрого снега и сильный юго-западный ветер с порывами до 15−18 м/с (в Казани до 15 м/с).

При этом в Казани 25 марта прогнозируется в ночные часы от 0 до минус 2 градусов по Цельсию, днем — от 3 до 5 градусов выше нуля.

В воскресенье, 26 марта, будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а днем местами и с дождем. Ночью температура будет колебаться от минус 2 до минус 7 градусов, днем — от минус 2 до плюс 3.

Примерно такая же погода ожидается в понедельник, 27 марта. Вероятность осадков сохраняется, ветер местами снова усилится до 18 м/с.

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