Спасатели спрогнозировали затопление моста через реку Савала в Воронежской области
Уровень воды вырос на 17 см за сутки.
Уровень воды вырос на 17 см за сутки.
Главное управление МЧС по Воронежской области спрогнозировало затопление низководного моста через реку Савала в Новохоперском районе. Уровень воды в реке за сутки поднялся на 17 см — на пятницу, 24 марта, он ниже полотна моста на 18 см. По данным спасателей, мост «Новохоперск-Русаново» может затопить в течение недели.
Мост подтапливается каждый год и входит в зону риска. В случае ЧП жизнеобеспечение населения села Русановка не нарушится. Автомобилистам придется пользоваться объездом через село Пыховка длиной 20 км.
В Воронежской области уже затопило мост «Большие Алабухи — Власовка» через реку Ворона (в Грибановском районе) и «Губари — Макашевка» через реку Хопер в Борисоглебске. Имеются объездные пути. Жизнеобеспечение населения не нарушилось. Участки дорог и приусадебные участки не затапливало.
В начале марта талые воды подтопили пять приусадебных участков, в том числе два жилых дома, в селе Новая Усмань Новоусманского района. Последствия ЧП ликвидировали 55 человек, в том числе 50 сотрудников МЧС. Эвакуация людей не потребовалась.
Контекст
Главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков спрогнозировал пик подъема воды в Воронежском водохранилище с последней недели марта 2017 года. По словам Сушкова, уровень половодья весной-2017 будет выше, чем в 2016 году, однако не превысит средний многолетний уровень. Приток воды в Воронежское водохранилище в период паводка ожидается на уровне 0,7 — 0,9 куб. км при норме в 1,1 куб. км. Ранее главный метеоролог прогнозировал, что
В феврале 2017 года губернатор Алексей Гордеев призвал заранее подготовить всю технику к весеннему паводку, чтобы обеспечить безопасность жителей. Дорожники отчитались о готовности к половодью 1 марта. Под особый контроль в Воронежской области взяли 11 мостов. На время паводка в регионе подготовили 66 пунктов временного размещения жителей (ПВР) вместимостью более 3 тыс. человек.