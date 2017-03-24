Спасатели спрогнозировали затопление моста через реку Савала в Воронежской области

Главное управление МЧС по Воронежской области спрогнозировало затопление низководного моста через реку Савала в Новохоперском районе. Уровень воды в реке за сутки поднялся на 17 см — на пятницу, 24 марта, он ниже полотна моста на 18 см. По данным спасателей, мост «Новохоперск-Русаново» может затопить в течение недели.

Мост подтапливается каждый год и входит в зону риска. В случае ЧП жизнеобеспечение населения села Русановка не нарушится. Автомобилистам придется пользоваться объездом через село Пыховка длиной 20 км.

В Воронежской области уже затопило мост «Большие Алабухи — Власовка» через реку Ворона (в Грибановском районе) и «Губари — Макашевка» через реку Хопер в Борисоглебске. Имеются объездные пути. Жизнеобеспечение населения не нарушилось. Участки дорог и приусадебные участки не затапливало.

В начале марта талые воды подтопили пять приусадебных участков, в том числе два жилых дома, в селе Новая Усмань Новоусманского района. Последствия ЧП ликвидировали 55 человек, в том числе 50 сотрудников МЧС. Эвакуация людей не потребовалась.

Контекст

Главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков спрогнозировал пик подъема воды в Воронежском водохранилище с последней недели марта 2017 года. По словам Сушкова, уровень половодья весной-2017 будет выше, чем в 2016 году, однако не превысит средний многолетний уровень. Приток воды в Воронежское водохранилище в период паводка ожидается на уровне 0,7 — 0,9 куб. км при норме в 1,1 куб. км. Ранее главный метеоролог прогнозировал, что из-за резкого потепления в начале марта «половодье в регионе будет растянуто на продолжительное время».

В феврале 2017 года губернатор Алексей Гордеев призвал заранее подготовить всю технику к весеннему паводку, чтобы обеспечить безопасность жителей. Дорожники отчитались о готовности к половодью 1 марта. Под особый контроль в Воронежской области взяли 11 мостов. На время паводка в регионе подготовили 66 пунктов временного размещения жителей (ПВР) вместимостью более 3 тыс. человек.