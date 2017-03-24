Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": мнение эксперта
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
14События недели в фотографиях
15:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спасатели спрогнозировали затопление моста через реку Савала в Воронежской области

Уровень воды вырос на 17 см за сутки.

Главное управление МЧС по Воронежской области спрогнозировало затопление низководного моста через реку Савала в Новохоперском районе. Уровень воды в реке за сутки поднялся на 17 см — на пятницу, 24 марта, он ниже полотна моста на 18 см. По данным спасателей, мост «Новохоперск-Русаново» может затопить в течение недели.

Мост подтапливается каждый год и входит в зону риска. В случае ЧП жизнеобеспечение населения села Русановка не нарушится. Автомобилистам придется пользоваться объездом через село Пыховка длиной 20 км.

В Воронежской области уже затопило мост «Большие Алабухи — Власовка» через реку Ворона (в Грибановском районе) и «Губари — Макашевка» через реку Хопер в Борисоглебске. Имеются объездные пути. Жизнеобеспечение населения не нарушилось. Участки дорог и приусадебные участки не затапливало.

В начале марта талые воды подтопили пять приусадебных участков, в том числе два жилых дома, в селе Новая Усмань Новоусманского района. Последствия ЧП ликвидировали 55 человек, в том числе 50 сотрудников МЧС. Эвакуация людей не потребовалась.

Контекст

Главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков спрогнозировал пик подъема воды в Воронежском водохранилище с последней недели марта 2017 года. По словам Сушкова, уровень половодья весной-2017 будет выше, чем в 2016 году, однако не превысит средний многолетний уровень. Приток воды в Воронежское водохранилище в период паводка ожидается на уровне 0,7 — 0,9 куб. км при норме в 1,1 куб. км. Ранее главный метеоролог прогнозировал, что из-за резкого потепления в начале марта «половодье в регионе будет растянуто на продолжительное время».

В феврале 2017 года губернатор Алексей Гордеев призвал заранее подготовить всю технику к весеннему паводку, чтобы обеспечить безопасность жителей. Дорожники отчитались о готовности к половодью 1 марта. Под особый контроль в Воронежской области взяли 11 мостов. На время паводка в регионе подготовили 66 пунктов временного размещения жителей (ПВР) вместимостью более 3 тыс. человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гид РИА «Воронеж»: куда сходить на выходных 25 и 26 марта
На Северном Кавказе привели в боевую готовность части Росгвардии
В МВД Украины назвали имя убийцы Вороненкова
Банк России понизил ключевую ставку
Южная Осетия планирует провести референдум о присоединении к РФ
Агентов секретной службы накажут из-за инцидента в Белом доме
Летчик-испытатель Степан Микоян скончался на 95-м году жизни
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи Звездные родители маленького Пети поздравили его с трехлетием на своих страницах в Instagram.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь