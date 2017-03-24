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15:35 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре демонтируют незаконные торговые павильоны в районе сквера Калинина

На реконструкцию детской площадки в сквере им. Калинина выделят средства.

В четверг, 23 марта, на встрече с главой города, проводившим личный прием граждан, самарчанка Мария Веселева от имени многих жителей Безымянки обратилась с просьбой к Олегу Фурсову навести порядок в районе сквера имени Калинина, сообщает администрация областного центра.

В самом сквере имеется детская площадка, которая нуждается в расширении и реконструкции. Кроме того, неподалеку располагается множество незаконно установленных нестационарных торговых объектов, которые, по словам женщины, доставляют жителям определенные неудобства.

Глава Самары поручил администрации Промышленного района выделить средства на реконструкцию детской площадки. Незаконные киоски уже включены в списки по демонтажу, и будут убраны в начале мая.

За последние два года в Самаре было снесено полторы тысячи незаконных киосков. Следующий этап этой работы начнется в ближайшее время.

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