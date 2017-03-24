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15:15 (мск), источник: 112.ua

Погода на выходные: Солнечная суббота и дождливо-снежное воскресенье

В Киеве в субботу будет до +8 и без осадков, а в воскресенье — до +6, ожидается дождь с мокрым снегом.

Источник: 112.ua

В грядущие выходные украинцев противоречивая погода: субботу осадков не предвидится, а в воскресенье страну накроют дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает гидрометцентр.

Так, 25 марта будет солнечно абсолютно во всех регионах. При этом, на западе днем будет от 7 до 14 градусов, на севере от 5 до 8, на востоке — аналогично северу. Южные области ждет настоящая весна: там будет от 10 до 14 градусов выше нуля.

В воскресенье ясная погода сменится осадками. Дожди ожидаются во всех регионах — без исключения, местами они пройдут с мокрым снегом. Температурные показатели в этот день будут такие: запад — от 3 до 7, на Закарпатье — до 12; север — от 3 до 7, восток и юг — от 5 до 7. В Крыму будет теплее — до +8.

В Киеве в субботу будет до +8 и без осадков, а в воскресенье — до +6, ожидается дождь с мокрым снегом.

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