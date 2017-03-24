Летчик-испытатель Степан Микоян скончался на 95-м году жизни
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Знаменитый
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Знаменитый
Двадцать четвертого марта 2017 года, на 95-м году ушел из жизни Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Анастасович Микоян, внесший значительный вклад в развитие отечественной авиации
Степан Микоян родился 12 июля 1922 года в Тбилиси (Грузия) в семье видного советского государственного деятеля и будущего Героя Социалистического Труда — Анастаса Ивановича Микояна. В 1941 году окончил Качинскую военную авиационную школу летчиков, а в декабре этого же года ушел на фронт. В годы Великой Отечественной войны в качестве
В 1951 году окончил
Микоян — лауреат премии правительства РФ за значительный вклад в развитие ВВС России, награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, орденами Красной Звезды, медалями, в том числе «За боевые заслуги»
«Коллектив корпорации “МиГ” выражает глубокие соболезнования семье и всем, кто близко знал Степана Анастасовича. Его уход — это потеря для всей отечественной авиации. Он прожил долгую и достойную жизнь. Его имя навсегда останется в истории авиации и в нашей памяти», — отметили в