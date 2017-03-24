Летчик-испытатель Степан Микоян скончался на 95-м году жизни

Двадцать четвертого марта 2017 года, на 95-м году ушел из жизни Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Анастасович Микоян, внесший значительный вклад в развитие отечественной авиации

Степан Микоян родился 12 июля 1922 года в Тбилиси (Грузия) в семье видного советского государственного деятеля и будущего Героя Социалистического Труда — Анастаса Ивановича Микояна. В 1941 году окончил Качинскую военную авиационную школу летчиков, а в декабре этого же года ушел на фронт. В годы Великой Отечественной войны в качестве летчика-истребителя воевал в составе 11-го, 32-го гвардейского и 12-го гвардейского истребительных авиационных полков.