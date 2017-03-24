Путин распорядился погасить подсветку Кремля на «Час Земли»
Освещение будет выключено 25 марта с 20:30 до 21:30 мск.
Освещение будет выключено 25 марта с 20:30 до 21:30 мск.
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился отключить внешнее освещение официальной резиденции главы государства. Таким образом Московский Кремль примет участие в международной экологической акции «Час Земли».
Кремль в пятый раз примет участие в «Часе Земли» — впервые подсветка Кремля в знак защиты окружающей среды была погашена в 2013 году. Россия принимает участие в акции с 2008 года.
Официальный представитель Федеральной службы охраны (ФСО), в ведении которой находится резиденция президента, Сергей Девятов в беседе с ТАСС заверил, что во время «Часа Земли» будет выключено освещение по всему периметру кремля. «Останется гореть только подсветка штандарта президента на Первом корпусе Кремля», — уточнил он.
«Час Земли» — ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), направленная на привлечение внимания жителей планеты к проблеме изменения климата. Суть акции в том, что в одно и то же время на один час люди по всему миру добровольно отключают свет, а на зданиях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.
«Час Земли» является самой массовой акцией в истории человечества. Ежегодно ее поддерживают более 2 млрд человек.