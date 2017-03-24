В Центре медицины катастроф Кубани сменился руководитель

Им стал Эдуард Ткаченко. Он уже приступил к обязанностям, сообщили порталу Юга.ру в центре. Известно, что Ткаченко ранее был главврачом Красноармейской центральной районной больницы.

В минздраве Краснодарского края информацию о назначении оперативно прокомментировать не смогли.

Как сообщали Юга.ру, работники ГБУЗ «Региональный центр медицины катастроф» Краснодарского края обратились с коллективной жалобой к губернатору региона Вениамину Кондратьеву и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, чтобы Аллу Бурлуцкую не назначили на пост руководителя центра. Позже министр здравоохранения Евгений Филиппов подтвердил, что Бурлуцкая перестала быть его заместителем, но отметил, что она не переходит в Центр медицины катастроф.