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15:44 (мск), источник: Интерфакс

Крупномасштабные учения ВДВ в Крыму завершены, все поставленные задачи выполнены успешно

24 марта. Interfax-Russia.ru — В Крыму на полигоне «Опук» завершились крупные командно-штабные учения (КШУ), в которых задействовались три соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В учениях были задействовано более двух с половиной тысяч человек, 600 единиц бронетанковой и автомобильной техники, большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота “Цезарь Кунников”, более 45 самолётов и вертолётов», — говорится в сообщении, поступившем в «Интерфакс-АВН» в пятницу.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, который руководил манёврами, заявил, что «основные цели КШУ выполнены».

«Командующий ВДВ также отметил, что «все участники учений показали хороший уровень слаженности в рамках межвидового взаимодействия в ходе применения группировки ВДВ в качестве войск быстрого реагирования», — говорится в сообщении.

В ходе плановых учений, которые проводились с 20 по 24 марта, десантники в составе группировки войск быстрого реагирования при взаимодействии с силами ЧФ и Воздушно-космических сил России отработали ряд учебно-боевых задач. В том числе — десантирование воздушного, тактического и морского десантов, ведение противодесантной обороны в условиях создания противником радиоэлектронного подавления, этапы боевой стрельбы с применением бомбардировочной, штурмовой, армейской авиации, десантных кораблей, артиллерийского и стрелкового вооружения.

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