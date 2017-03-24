Крупномасштабные учения ВДВ в Крыму завершены, все поставленные задачи выполнены успешно

«В учениях были задействовано более двух с половиной тысяч человек, 600 единиц бронетанковой и автомобильной техники, большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота “Цезарь Кунников”, более 45 самолётов и вертолётов», — говорится в сообщении, поступившем в «Интерфакс-АВН» в пятницу.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, который руководил манёврами, заявил, что «основные цели КШУ выполнены».

«Командующий ВДВ также отметил, что «все участники учений показали хороший уровень слаженности в рамках межвидового взаимодействия в ходе применения группировки ВДВ в качестве войск быстрого реагирования», — говорится в сообщении.