На Украине заявили, что увеличат охват вещания радио на территорию Крыма

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что охват вещания украинских радиостанций с Чонгарской вышки будет увеличен.

В марте украинская телевышка на границе с Крымом начала вещание украинских телеканалов и радиостанции на полуостров.

«Перед нами стоит дополнительное задание — это увеличение числа радиостанций, которые будут вещать с этой башни», — сказал Костицкий в пятницу на пресс-конференции.

Он отметил, что в планах украинских властей увеличение трансляции украинского телевидения и радио в Крыму.

Ранее Костинский сообщал, что в приграничном с крымским регионом селе Чонгар Херсонской области завершено строительство 150-метровой вышки. Член крымского правительства Заур Смирнов заявил, что украинская телевышка на границе с Крымом — бессмысленная пропаганда, которая не будет иметь никакого эффекта среди населения.