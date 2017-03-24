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15:41 (мск), источник: РИА Новости

На Украине заявили, что увеличат охват вещания радио на территорию Крыма

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что охват вещания украинских радиостанций с Чонгарской вышки будет увеличен. В марте украинская телевышка на границе с Крымом начала вещание украинских телеканалов и радиостанции на полуостров.

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что охват вещания украинских радиостанций с Чонгарской вышки будет увеличен.

В марте украинская телевышка на границе с Крымом начала вещание украинских телеканалов и радиостанции на полуостров.

«Перед нами стоит дополнительное задание — это увеличение числа радиостанций, которые будут вещать с этой башни», — сказал Костицкий в пятницу на пресс-конференции.

Он отметил, что в планах украинских властей увеличение трансляции украинского телевидения и радио в Крыму.

Ранее Костинский сообщал, что в приграничном с крымским регионом селе Чонгар Херсонской области завершено строительство 150-метровой вышки. Член крымского правительства Заур Смирнов заявил, что украинская телевышка на границе с Крымом — бессмысленная пропаганда, которая не будет иметь никакого эффекта среди населения.

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