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15:41 (мск), источник: Крым Press

Тайник с танковым снарядом найден под Евпаторией

Очередной схрон с боеприпасом выявлен крымскими пограничниками под Евпаторией.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК, тайник с танковым снарядом находился за Паралимпийским центром.

Танковый снаряд, состоящий в наши дни на вооружении нескольких армий мира, находился в специально оборудованном тайнике. Кому, а главное для чего, понадобился столь мощный боеприпас, предстоит выяснить оперативным сотрудникам Пограничного управления и МВД России по Республике Крым, — сообщили в Погрануправлении. Опасный танковый снаряд изъят и обезврежен. Напомним, это не первый случай обнаружения именно в Евпатории схронов с боеприпасами.

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