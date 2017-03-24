Тайник с танковым снарядом найден под Евпаторией

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК, тайник с танковым снарядом находился за Паралимпийским центром.

Танковый снаряд, состоящий в наши дни на вооружении нескольких армий мира, находился в специально оборудованном тайнике. Кому, а главное для чего, понадобился столь мощный боеприпас, предстоит выяснить оперативным сотрудникам Пограничного управления и МВД России по Республике Крым, — сообщили в Погрануправлении. Опасный танковый снаряд изъят и обезврежен. Напомним, это не первый случай обнаружения именно в Евпатории схронов с боеприпасами.