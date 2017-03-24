Готовность стадиона к ЧМ-2018 в Самаре понизили

Вчера, 23 марта, в официальной группе ФГУП «Спорт-Инжиниринг» в соцсети «Вконтакте» появилась информация о том, что готовность стадиона «Самара Арена» на данный момент составляет около 60%.

«Сейчас тут делается все возможное, чтобы наверстать отставание от графика. Но не в режиме аврала, а за счет увеличения числа строителей (сейчас на стройплощадке трудятся более 2 тысяч рабочих) и большего количества техники», — говорится в сообщении компании.

Интересно то, что две недели назад заместитель генерального директора ПСО «Казань» Леонид Шуплецов заявил, что строительство стадиона завершено уже на 70%.