Станцию метро «Беломорская» откроют в 2018 году
Стоимость строительства оценивается 5,7 миллиардов рублей.
Стоимость строительства оценивается 5,7 миллиардов рублей.
Станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии столичного метро откроют в 2018 году. Об этом журналистам заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Его слова приводятся на портале стройкомплекса Москвы.
«Строительство “Беломорской” планировалось отложить до 2018 года. Однако в адрес городских властей поступили многочисленные просьбы от местных жителей о необходимости открытия станции, поэтому летом прошлого года стройку было решено возобновить», — сказал чиновник.
Глава департамента отметил, что подрядчик был определен в начале 2017 года, он выиграл конкурс на строительство с ценой 5,7 миллиардов рублей.
Станция «Беломорская» откроется на
Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют открыть в этом году 19 новых станций и 42 километра линий метрополитена. Летом ожидается ввод в эксплуатацию первой очереди третьего пересадочного контура метрополитена («второго кольца») в составе пяти станций от «Делового центра» до «Петровского парка».