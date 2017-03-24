Станцию метро «Беломорская» откроют в 2018 году

Станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии столичного метро откроют в 2018 году. Об этом журналистам заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Его слова приводятся на портале стройкомплекса Москвы.

«Строительство “Беломорской” планировалось отложить до 2018 года. Однако в адрес городских властей поступили многочисленные просьбы от местных жителей о необходимости открытия станции, поэтому летом прошлого года стройку было решено возобновить», — сказал чиновник.

Глава департамента отметил, что подрядчик был определен в начале 2017 года, он выиграл конкурс на строительство с ценой 5,7 миллиардов рублей.

Станция «Беломорская» откроется на северо-западе столицы — с южной стороны Беломорской улицы у пересечения с улицей Смольная.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют открыть в этом году 19 новых станций и 42 километра линий метрополитена. Летом ожидается ввод в эксплуатацию первой очереди третьего пересадочного контура метрополитена («второго кольца») в составе пяти станций от «Делового центра» до «Петровского парка».