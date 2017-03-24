Памятный знак, вызвавший много споров, открыли в Ростове на Тургеневской

Сама инициатива — устанавливать памятные таблички — воспринята неоднозначно. Администрация Ростова, например, выступила против, поскольку необходимые процедуры и проверки не были проведены. Однако письмо мэрии инициаторы проигнорировали, как и общение с корреспондентом «Дон-ТР».

«Последний адрес» перестал быть «столичной игрушкой» в 2015 году, когда в Таганроге на доме по улице Петровской появилась табличка из нержавеющей стали размером 11 на 19 сантиметров. Ширина — в два спичечных коробка. На ней — имя Михаила Бондаренко — секретаря горкома компартии, расстрелянного по доносу в 1938 году.

«Это память о тех людях, которые ушли от нас, история наших близких», — поясняет историк Григорий Бочкарёв.

В Ростове на здании по улице Тургеневской, 76 на днях также появилась мемориальная табличка с именем священника Куприяна Думы, также якобы расстрелянного по ложному доносу.

«Там участие в тайной организации, в контрреволюционном мятеже. 58 человек было приговорено к расстрелу», — рассказывает историк Григорий Бочкарёв.

Историка Григория Бочкарёва его коллега Александр Харченко полностью поддерживает и также считает, что увековечивать имена погибших в репрессиях нужно, а забывать страшные уроки истории ни в коем случае нельзя. Только делать надо все по закону.

«Если этот порядок не соблюден, тогда мы можем получить абсолютно непроверенную информацию, неизвестно кем собранную и неизвестно по каким источникам. Перепроверить ее нельзя. Тогда это получается не мемориальная доска, а анонимка», — поясняет историк Александр Харченко.

А порядок соблюден не был. Более того, Сергей Пархоменко — один из учредителей фонда «Последний адрес» — говорит, что подобные мемориальные таблички таковыми не являются.