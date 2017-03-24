Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Прочь из моей головы: история жизни с болью
СМИ узнали, в какой стране похоронят убитого в Киеве Вороненкова
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Других детей она бросает": друг семьи о Марии Максаковой
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": мнение эксперта
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
9В мире зацвела сакура
8Тайский День слона
16:48 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Памятный знак, вызвавший много споров, открыли в Ростове на Тургеневской

Новая табличка «Последний адрес» появилась в Ростове-на-Дону на улице Тургеневской. Этот проект в донской столице был представлен в Южном федеральном университете во время дискуссии с участием посла Евросоюза в России.

Сама инициатива — устанавливать памятные таблички — воспринята неоднозначно. Администрация Ростова, например, выступила против, поскольку необходимые процедуры и проверки не были проведены. Однако письмо мэрии инициаторы проигнорировали, как и общение с корреспондентом «Дон-ТР».

«Последний адрес» перестал быть «столичной игрушкой» в 2015 году, когда в Таганроге на доме по улице Петровской появилась табличка из нержавеющей стали размером 11 на 19 сантиметров. Ширина — в два спичечных коробка. На ней — имя Михаила Бондаренко — секретаря горкома компартии, расстрелянного по доносу в 1938 году.

«Это память о тех людях, которые ушли от нас, история наших близких», — поясняет историк Григорий Бочкарёв.

В Ростове на здании по улице Тургеневской, 76 на днях также появилась мемориальная табличка с именем священника Куприяна Думы, также якобы расстрелянного по ложному доносу.

«Там участие в тайной организации, в контрреволюционном мятеже. 58 человек было приговорено к расстрелу», — рассказывает историк Григорий Бочкарёв.

Историка Григория Бочкарёва его коллега Александр Харченко полностью поддерживает и также считает, что увековечивать имена погибших в репрессиях нужно, а забывать страшные уроки истории ни в коем случае нельзя. Только делать надо все по закону.

«Если этот порядок не соблюден, тогда мы можем получить абсолютно непроверенную информацию, неизвестно кем собранную и неизвестно по каким источникам. Перепроверить ее нельзя. Тогда это получается не мемориальная доска, а анонимка», — поясняет историк Александр Харченко.

А порядок соблюден не был. Более того, Сергей Пархоменко — один из учредителей фонда «Последний адрес» — говорит, что подобные мемориальные таблички таковыми не являются.

Читайте также
Ростов-на-Дону на ремонт памятника Пушкину потратит полмиллиона

«Это не мемориальная доска. Статус этого знака чисто технический. Кто-то утверждал, например, вип-арт женской одежды на здании? Или на соседнем доме может висеть надпись: «В случае аварии лифта обратитесь в ремонтно-строительное управление № 6», — комментирует инициатор проекта «Последний адрес» Сергей Пархоменко.

В управлении культуры Ростова считают, что само по себе сравнение мемориальной таблички с надписью «Обратитесь к лифтеру» или «Осторожно, сосульки!», как минимум, некорректно.

«Мы обнаружили такой комментарий, что эта доска равносильна объявлению “Осторожно, сосульки!”. Не могу согласиться. Здесь размещена информация о пострадавшем лице и краткая информация о событии, поэтому это считается мемориальной доской», — отмечает заведующая сектором охраны и сохранения объектов культурного наследия управления культуры Ростова-на-Дону Ирина Стрельцова.

Существует определенный порядок, говорит Ирина Стрельцова. Форма, материал, текст, место установки таких табличек должны быть согласованы городской комиссией. Иначе как уберечься от хаоса?

«Понимаю, что у каждого из нас в семье есть люди, которые достойны того, чтобы их имена увековечили. Это участники ВОВ, локальных войн, лица, награжденные правительственными наградами. Если мы начнем устанавливать доски так, как хотим, то у нас появятся доски из разного материала», — комментирует заведующая сектором охраны и сохранения объектов культурного наследия управления культуры Ростова-на-Дону Ирина Стрельцова.

Задать вопрос Сергею Пархоменко о том, почему фонд «Последний адрес» игнорирует стандартные процедуры, журналисты «Дон-ТР» не смогли — договориться об интервью с ним пытались больше года, но на просьбы он пока не ответил.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Накануне тура из-за инсульта знаменитый певец лишился речи
Части Росгвардии на Северном Кавказе привели в боевую готовность
В МВД Украины назвали имя убийцы Вороненкова
Банк России понизил ключевую ставку
Владимир Путин встретился с Марин Ле Пен в Кремле
Южная Осетия планирует провести референдум о присоединении к РФ
События недели в фотографиях
Лётчик-испытатель Степан Микоян скончался в возрасте 95 лет
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи Звездные родители маленького Пети поздравили его с трехлетием на своих страницах в Instagram.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь