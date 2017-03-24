Памятный знак, вызвавший много споров, открыли в Ростове на Тургеневской
Новая табличка «Последний адрес» появилась в
Новая табличка «Последний адрес» появилась в
Сама инициатива — устанавливать памятные таблички — воспринята неоднозначно. Администрация Ростова, например, выступила против, поскольку необходимые процедуры и проверки не были проведены. Однако письмо мэрии инициаторы проигнорировали, как и общение с корреспондентом «Дон-ТР».
«Последний адрес» перестал быть «столичной игрушкой» в 2015 году, когда в Таганроге на доме по улице Петровской появилась табличка из нержавеющей стали размером 11 на 19 сантиметров. Ширина — в два спичечных коробка. На ней — имя Михаила Бондаренко — секретаря горкома компартии, расстрелянного по доносу в 1938 году.
«Это память о тех людях, которые ушли от нас, история наших близких», — поясняет историк Григорий Бочкарёв.
В Ростове на здании по улице Тургеневской, 76 на днях также появилась мемориальная табличка с именем священника Куприяна Думы, также якобы расстрелянного по ложному доносу.
«Там участие в тайной организации, в контрреволюционном мятеже. 58 человек было приговорено к расстрелу», — рассказывает историк Григорий Бочкарёв.
Историка Григория Бочкарёва его коллега Александр Харченко полностью поддерживает и также считает, что увековечивать имена погибших в репрессиях нужно, а забывать страшные уроки истории ни в коем случае нельзя. Только делать надо все по закону.
«Если этот порядок не соблюден, тогда мы можем получить абсолютно непроверенную информацию, неизвестно кем собранную и неизвестно по каким источникам. Перепроверить ее нельзя. Тогда это получается не мемориальная доска, а анонимка», — поясняет историк Александр Харченко.
А порядок соблюден не был. Более того, Сергей Пархоменко — один из учредителей фонда «Последний адрес» — говорит, что подобные мемориальные таблички таковыми не являются.
«Это не мемориальная доска. Статус этого знака чисто технический.
В управлении культуры Ростова считают, что само по себе сравнение мемориальной таблички с надписью «Обратитесь к лифтеру» или «Осторожно, сосульки!», как минимум, некорректно.
«Мы обнаружили такой комментарий, что эта доска равносильна объявлению “Осторожно, сосульки!”. Не могу согласиться. Здесь размещена информация о пострадавшем лице и краткая информация о событии, поэтому это считается мемориальной доской», — отмечает заведующая сектором охраны и сохранения объектов культурного наследия управления культуры
Существует определенный порядок, говорит Ирина Стрельцова. Форма, материал, текст, место установки таких табличек должны быть согласованы городской комиссией. Иначе как уберечься от хаоса?
«Понимаю, что у каждого из нас в семье есть люди, которые достойны того, чтобы их имена увековечили. Это участники ВОВ, локальных войн, лица, награжденные правительственными наградами. Если мы начнем устанавливать доски так, как хотим, то у нас появятся доски из разного материала», — комментирует заведующая сектором охраны и сохранения объектов культурного наследия управления культуры
Задать вопрос Сергею Пархоменко о том, почему фонд «Последний адрес» игнорирует стандартные процедуры, журналисты «Дон-ТР» не смогли — договориться об интервью с ним пытались больше года, но на просьбы он пока не ответил.