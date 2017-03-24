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17:16 (мск), источник: Мослента

Защита Багдасарян попросит Путина разобраться с ее наказаниями

Защита Мары Багдасарян собирается просить президента России Владимира Путина разобраться в ситуации с лишением ее водительских прав пожизненно. Об этом заявил журналистам адвокат стритрейсерши Давид Кемулария, сообщает агентство «Москва».

Источник: Агентство «Москва»

Адвокат считает, что прокуратура применяет двойные стандарты.

Получается, когда Мару надо наказывать, у нее эпилепсии нет, а когда вопрос был об управлении автомобилем, получается, у нее есть эпилепсия. Тогда почему не отменены обязательные работы, человек с эпилепсией не может этим заниматься.
Давид Кемулария
Адвокат Мары Багдасарян

Кемулария подчеркнул, что одно решение суда противоречит другому, а прокуратура применяет двойные стандарты. «Президент и на коллегии МВД, прокуратуры и в целом ведет борьбу с такими деяниями», — пояснил он.

По его словам, защита стритрейсерши обратится к главе государства, генеральному прокурору и прокурору Москвы с просьбой дать оценку этой ситуации.

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21 марта суд пожизненно лишил Багдасарян водительских прав из-за обнаруженной у нее эпилепсии. Соответствующее заключение экспертной комиссии предоставил прокурор, отметив, что этот диагноз поставлен 27 июня 2016 года и никем не был опровергнут. Также были допрошены сотрудники ГИБДД, которые пытались остановить стритрейсершу на дороге 6 января 2017 года и которым пришлось вызвать ей скорую из-за предэпилептического припадка.

Защита настаивала на экспертизе, отец стритрейсерши Эльмар Багдасарян, присутствовавший на заседании, заявил, что его дочь полностью здорова и это подтверждается многочисленными обследованиями.

Информация о диагнозе Багдасарян, не позволяющем садиться за руль, поступила в суд во время рассмотрения дел о штрафах в декабре 2016 года. Помимо ареста на 24 дня и штрафа в 183 тысячи рублей, ей было назначено 595 часов обязательных работ в качестве дворника. Позже по настоянию адвокатов, указавших на слабое здоровье подопечной, оно было заменено на бумажную работу.

В феврале 2017 года выяснилось, что больничный, ставший основанием для замены наказания, был поддельным. 10 марта Багдасарян приговорили к году обязательных работ за подделку документов.

Комментарии
1
Ромарио Агро
Совсем уже оборзели. Они еще жалуются... Таких сажать надо. И на принудительное лечение в психиатрическую клинику особого режима.
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