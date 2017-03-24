Мокрый снег и гололед ждет Петербург и Ленобласть в субботу
В субботу, 25 марта, в Петербурге и Ленобласти обещают снег, дождь и скользкие дороги, предупреждает МЧС.
В субботу, 25 марта, в Петербурге и Ленобласти обещают снег, дождь и скользкие дороги, предупреждает МЧС.
В Петербурге мокрый снег и дождь ожидаются днем. Ночью будет преимущественно без осадков, а температура опустится до −2…−4 градусов. Днем потеплеет до +2…+4 градусов. Ночью и утром на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер ночью будет западный и
Ленобласти ночью местами обещают небольшой мокрый снег, а днем мокрый снег и дождь в большинстве районов. Ветер, как и в Петербурге, ночью будет западный,