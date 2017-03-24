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17:07 (мск), источник: Водитель Петербурга

Мокрый снег и гололед ждет Петербург и Ленобласть в субботу

В субботу, 25 марта, в Петербурге и Ленобласти обещают снег, дождь и скользкие дороги, предупреждает МЧС.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге мокрый снег и дождь ожидаются днем. Ночью будет преимущественно без осадков, а температура опустится до −2…−4 градусов. Днем потеплеет до +2…+4 градусов. Ночью и утром на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер ночью будет западный и юго-западный 4−8 м/с, а днем — переменных направлений и со скоростью 2−5 м/с.

Ленобласти ночью местами обещают небольшой мокрый снег, а днем мокрый снег и дождь в большинстве районов. Ветер, как и в Петербурге, ночью будет западный, юго-западный 4−8 м/с, днем — переменных направлений 2−5 м/с. Температура воздуха ночью опустится до −2…−7 градусов, а днем потеплеет до +1…+6 градусов.

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