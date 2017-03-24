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17:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На реке Вороне в Грибановском районе открыли переправу

Расписание перевоза пассажиров висит на стенде рядом с мостом.

На место подтопления приехали все службы, которые необходимы для предупреждения чрезвычайной ситуации: ПЧ-97 из Малых Алабухов, скорая и неотложная помощь, почтовая служба, полиция, спасатели из Борисоглебска.

— Вода постепенно прибывает. Утром 24 марта ее уровень был 23 см, ближе к обеду — 25 см. Река очень большая, более 500 км. Поэтому, сказать, что будет завтра, очень сложно. Надеемся, что через месяц мост будет освобожден. Однако, если пойдут дожди, то все может измениться. Мы постоянно следим за ситуацией, -рассказала глава Большеалабухского сельского поселения Валентина Муратова.

По словам начальника ПЧ-97 Дмитрия Каверина, по опыту прошлых лет можно сказать, что все приготовления не напрасны. В 2016 году паводок длился четыре месяца. Три из них прошли благополучно, а на четвертом случился пожар в жилом доме. И если бы в селе не дежурили спасатели, то могла бы выгореть целая улица.

Фельдшер Сергей Аистов, рассказал, что уже не один год дежурит во Власовке, его присутствие в селе во время паводка необходимо. Ему приходилось оказывать разную помощь. В 2013 году одного из жителей села покусала собака, которая заболела бешенством. Пострадавшего пришлось срочно доставлять в райбольницу. В другой раз женщина получила ожог тела, были и роженицы, которых переправляли на лодке и доставляли в роддом.

— Во Власовке живут в основном пожилые люди. Многим их них каждый день требуется медицинская помочь. У одних подскочило давление, у других что-то еще. Всегда приходится быть начеку, — сказал он.

На лодке людей перевозит Сергей Бондарев. Стенд расписания расположен рядом с мостом.

— Мы переправляем людей с 6:00 до 9:00 часов и с 15:00 до 18:00. Все остальное время я держу при себе телефон. Как кто позвонит, сразу принимаюсь за дело. Весной 2016 года за день приходилось перевозит по 15 и более человек, — рассказал лодочник.

Также Сергей Бондарев будет доставлять селянам хлеб и почту. Всем остальным сельчане уже запаслись.

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