Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Как история Юлии Самойловой может навредить России
«Нужен премьер без креативности»: эксперт о судьбе Медведева
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Джоли и Питт возобновили общение
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Других детей она бросает": друг семьи о Марии Максаковой
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": мнение эксперта
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
9В мире зацвела сакура
8Тайский День слона
16:48 (мск), источник: РБК

Столичные власти определились с первыми сериями пятиэтажек под снос

Программу сноса пятиэтажек планируется начать с домов серий I-510 и I-515, рассказали РБК в Мосгордуме и префектурах. В округах составляют адреса «хрущевок», которые могут попасть в первые списки на снос.

Источник: РИА "Новости"

Серии под снос

Снос пятиэтажек планируется начать с домов серий I-510 и I-515, рассказал РБК замглавы комиссии Мосгордумы по градостроительству Олег Сорока и подтвердили префекты Западного и Северо-Восточного округов столицы.

«Это панельные пятиэтажки [I-510 и I-515], построенные в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов, которые не соответствуют никаким современным требованиям и нормативам», — отметил Сорока в разговоре с РБК.

​По его словам, в таких домах невозможно вмонтировать домовые счетчики горячей и холодной воды, нет лифта и мусоропровода, протекают крыши. Коммуникации замурованы в стены, смежные квартиры имеют общие стояки для санузлов.

Читайте также
Собянин обещал учесть мнение жителей при сносе пятиэтажек

«На сегодня основные серии, которые идут в приоритете, — 515, 511, 510», — заявил префект ЗАО Алексей Александров на встрече с жителями 22 марта, на которой присутствовал корреспондент РБК. О панельных пятиэтажках серий I-510 и I-515 сказал в середине марта на приеме жителей и префект СВАО Валерий Виноградов. По словам чиновника, ремонтировать такие дома нельзя без сокращения площади.

В пресс-службе Комплекса градостроительной политики Москвы настаивают, что «сносных» серий в новой программе не будет. «Реновация планируется в поквартальном режиме и целиком будет зависеть от желания жителей. Если москвичи из конкретного квартала не захотят вступить в программу реновации, то переселять их и сносить дома никто не будет независимо от того, какой они серии», — заявили РБК в ведомстве.

Дома рядом с магистралями

​Дома серии I-510 строились в Москве с 1957 по 1969 год. «Пик» строительства пришелся на начало шестидесятых годов. Квартиры имеют от одной до трех комнат, на торцах балконы. В домах нет лифтов и мусоропроводов, высота потолков — до 2,7 м. В Москве осталось около 1000 таких пятиэтажек, в том числе в Донском, Мещанском районах, Текстильщиках.

Пятиэтажки серии I-515/5 также были спроектированы в пятидесятых годах. Высота потолков в них- 2,5 м, батареи спрятаны в межкомнатные перегородки, мусоропроводов нет. Перекрытия между этажами монтировались из плит, лестницы — из железобетонных площадок и маршей с накладными ступенями. В Москве менее 2 тыс. таких зданий, в том числе в Пресненском районе, Замоскворечье, Коньково.

Фоторепортаж
«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад

I-511 — кирпичные дома высотой в пяти этажей и ниже, с гипсобетонными перекрытиями и потолками высотой менее 2,5 м. В некоторых «хрущевках» газовые колонки. Домов 511-й серии осталось в Москве около 900, в том числе в районах Басманный и Соколиная гора.

В число приоритетных домов под снос могут попасть пятиэтажки, расположенные рядом с крупными строящимися магистралями, говорил Александров. Это пять домов возле Северо-Западной хорды (на улице Боженко в Кунцево), которые представляют собой единый квартал, и два дома на улице Алексея Свиридова рядом с северным дублером Кутузовского проспекта. В первоочередной список также могут войти дома, откуда уже поступают просьбы о переселении, подчеркнул префект: к примеру, кварталы 79−81 в Хорошево-Мневниках, пятиэтажки на проспекте Маршала Жукова, ветхие дома на Новозаводской улице.

Сейчас в округах проходит поиск стартовых площадок под строительство первых домов для волнового переселения. Они могут появиться, например, в районе Солнцево между улицей Авиаторов и станцией Новопеределкино. «В Солнцево есть задел, куда переселять, можно начинать там», — отметил Александров на встрече с жителями. Чиновник сказал РБК, что площадки для волнового переселения ищут в каждом районе.

В префектуре ВАО рассказали РБК, что стартовые площадки могут появиться на территории бывших промзон. Префект ЮАО Алексей Челышев заявил, что сейчас обсуждаются предложения от Москомархитектуры и окружных властей.

Инициативные группы

Депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков рассказал РБК, что сейчас в Юго-Восточном округе создаются инициативные группы жителей и муниципальных депутатов, которые боятся, что в их районы придет точечная застройка. «Выхино застроено пятиэтажками. В Жулебино за МКАД их почти нет, там территории природного комплекса, и жители боятся, что их кварталы будут застраивать. Проблематично найти свободные участки для стартовых домов и не назвать это точечной застройкой», — утверждает Клычков.

Читайте также
Как продаются московские хрущевки после заявлений о сносе

По его словам, в первую очередь надо сносить дома довоенной постройки с деревянными перекрытиями. При этом если взять сумму взносов за капремонт, которые жители всех пятиэтажек в Москве заплатят с 2015 по 2018 год, то получится 12 млрд руб., этого хватит на снос только 30 домов, уверен депутат.

Всего в Москве планируют снести 8000 пятиэтажек общей площадью 25 млн кв.м, в которых проживают 530 тыс. семей. Только для расселения жителей «хрущевок» потребуется построить 35 млн кв. м. С учетом квартир, которые девелоперы выставят на продажу, площадь нового строительства может быть в три раза больше. Больше всего пятиэтажного жилья расположено в Восточном округе — более 5,7 млн кв.м.

По принятой в 1999 году первой программе переселения в Москве снесли почти 1,7 тыс. «хрущевок».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Получил приказ на ликвидацию": в Киеве об убийце Вороненкова
Части Росгвардии на Северном Кавказе привели в боевую готовность
В МВД Украины назвали имя убийцы Вороненкова
Банк России понизил ключевую ставку
Владимир Путин встретился с Марин Ле Пен в Кремле
Южная Осетия планирует провести референдум о присоединении к РФ
События недели в фотографиях
Лётчик-испытатель Степан Микоян скончался в возрасте 95 лет
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи Звездные родители маленького Пети поздравили его с трехлетием на своих страницах в Instagram.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь