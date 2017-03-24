Столичные власти определились с первыми сериями пятиэтажек под снос

Источник: РИА "Новости"

Серии под снос Снос пятиэтажек планируется начать с домов серий I-510 и I-515, рассказал РБК замглавы комиссии Мосгордумы по градостроительству Олег Сорока и подтвердили префекты Западного и Северо-Восточного округов столицы.

«Это панельные пятиэтажки [I-510 и I-515], построенные в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов, которые не соответствуют никаким современным требованиям и нормативам», — отметил Сорока в разговоре с РБК.

​По его словам, в таких домах невозможно вмонтировать домовые счетчики горячей и холодной воды, нет лифта и мусоропровода, протекают крыши. Коммуникации замурованы в стены, смежные квартиры имеют общие стояки для санузлов.

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«На сегодня основные серии, которые идут в приоритете, — 515, 511, 510», — заявил префект ЗАО Алексей Александров на встрече с жителями 22 марта, на которой присутствовал корреспондент РБК. О панельных пятиэтажках серий I-510 и I-515 сказал в середине марта на приеме жителей и префект СВАО Валерий Виноградов. По словам чиновника, ремонтировать такие дома нельзя без сокращения площади. В пресс-службе Комплекса градостроительной политики Москвы настаивают, что «сносных» серий в новой программе не будет. «Реновация планируется в поквартальном режиме и целиком будет зависеть от желания жителей. Если москвичи из конкретного квартала не захотят вступить в программу реновации, то переселять их и сносить дома никто не будет независимо от того, какой они серии», — заявили РБК в ведомстве. Дома рядом с магистралями ​Дома серии I-510 строились в Москве с 1957 по 1969 год. «Пик» строительства пришелся на начало шестидесятых годов. Квартиры имеют от одной до трех комнат, на торцах балконы. В домах нет лифтов и мусоропроводов, высота потолков — до 2,7 м. В Москве осталось около 1000 таких пятиэтажек, в том числе в Донском, Мещанском районах, Текстильщиках. Пятиэтажки серии I-515/5 также были спроектированы в пятидесятых годах. Высота потолков в них- 2,5 м, батареи спрятаны в межкомнатные перегородки, мусоропроводов нет. Перекрытия между этажами монтировались из плит, лестницы — из железобетонных площадок и маршей с накладными ступенями. В Москве менее 2 тыс. таких зданий, в том числе в Пресненском районе, Замоскворечье, Коньково.

I-511 — кирпичные дома высотой в пяти этажей и ниже, с гипсобетонными перекрытиями и потолками высотой менее 2,5 м. В некоторых «хрущевках» газовые колонки. Домов 511-й серии осталось в Москве около 900, в том числе в районах Басманный и Соколиная гора. В число приоритетных домов под снос могут попасть пятиэтажки, расположенные рядом с крупными строящимися магистралями, говорил Александров. Это пять домов возле Северо-Западной хорды (на улице Боженко в Кунцево), которые представляют собой единый квартал, и два дома на улице Алексея Свиридова рядом с северным дублером Кутузовского проспекта. В первоочередной список также могут войти дома, откуда уже поступают просьбы о переселении, подчеркнул префект: к примеру, кварталы 79−81 в Хорошево-Мневниках, пятиэтажки на проспекте Маршала Жукова, ветхие дома на Новозаводской улице. Сейчас в округах проходит поиск стартовых площадок под строительство первых домов для волнового переселения. Они могут появиться, например, в районе Солнцево между улицей Авиаторов и станцией Новопеределкино. «В Солнцево есть задел, куда переселять, можно начинать там», — отметил Александров на встрече с жителями. Чиновник сказал РБК, что площадки для волнового переселения ищут в каждом районе. В префектуре ВАО рассказали РБК, что стартовые площадки могут появиться на территории бывших промзон. Префект ЮАО Алексей Челышев заявил, что сейчас обсуждаются предложения от Москомархитектуры и окружных властей. Инициативные группы Депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков рассказал РБК, что сейчас в Юго-Восточном округе создаются инициативные группы жителей и муниципальных депутатов, которые боятся, что в их районы придет точечная застройка. «Выхино застроено пятиэтажками. В Жулебино за МКАД их почти нет, там территории природного комплекса, и жители боятся, что их кварталы будут застраивать. Проблематично найти свободные участки для стартовых домов и не назвать это точечной застройкой», — утверждает Клычков.

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По его словам, в первую очередь надо сносить дома довоенной постройки с деревянными перекрытиями. При этом если взять сумму взносов за капремонт, которые жители всех пятиэтажек в Москве заплатят с 2015 по 2018 год, то получится 12 млрд руб., этого хватит на снос только 30 домов, уверен депутат. Всего в Москве планируют снести 8000 пятиэтажек общей площадью 25 млн кв.м, в которых проживают 530 тыс. семей. Только для расселения жителей «хрущевок» потребуется построить 35 млн кв. м. С учетом квартир, которые девелоперы выставят на продажу, площадь нового строительства может быть в три раза больше. Больше всего пятиэтажного жилья расположено в Восточном округе — более 5,7 млн кв.м. По принятой в 1999 году первой программе переселения в Москве снесли почти 1,7 тыс. «хрущевок».