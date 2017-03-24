Пьяного калининградца сняли с поезда за оскорбление белорусских пограничников.

Инцидент произошёл 22 марта в пункте пропуска «Гудогай». Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Белоруссии.

При оформлении поезда Калининград — Москва сморгонские пограничники задержали 62-летнего россиянина. Пьяный мужчина во время паспортного контроля стал оскорблять сотрудников службы и отказывался предъявлять паспорт. Во время проверки выяснилось, что количество алкоголя в крови калининградца составляло 1,23 промилле.

Мужчину задержали для дальнейшего разбирательства. Возбуждены дела по статьям 23.5 и статьям 23.32 КоАП — «Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий и нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь».