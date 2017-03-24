На Кубань вернутся дожди

Краснодар. 24 мар. — Новая Кубань. По данным Краснодарского краевого ЦГМС, 25 марта ночью и утром в западной половине Кубани стоит ожидать кратковременный дождь. А днем он может пройти в некоторых местах по всей территории края. Также в отдельных пунктах стоит ждать туман, но только в ночные и утренние часы.

Днем будет дуть юго-западный ветер 4−9 м/с. Местами его порывы будут достигать 15 м/с.

Что касается температуры, то ночью термометры покажут от 2 до 7 градусов тепла. Жителям восточной половины края будет похолоднее — их ожидает до 3 градусов мороза. А вот днем по всей территории Кубани воздух прогреется до +14°.

На побережье Черного моря также пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +2−7°, а днем +9−14°.

В воскресенье кардинальных изменений погоды не предвидится. В большинстве районов края опять пройдут дожди, местами сильные и даже с мокрым снегом. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +5°, а в некоторых местах опустится до -2°. Днем столбик термометра покажет до 10 градусов тепла.