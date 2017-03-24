Ростовчане смогут сами выбрать место для выгула собак
Жители Ростова смогут выбрать место первой зоны для выгула собак, которую создаст компания Mars, сообщает
Жители Ростова смогут выбрать место первой зоны для выгула собак, которую создаст компания Mars, сообщает
Соответствующее голосование уже открыли на сервисе «Активный ростовчанин» сайта горадминистрации. Так, на выбор, в частности, предлагают парки Октябрьской революции, Дружбы, Плевен, а также улицу Пушкинскую.
Сообщается, что мнение горожан обязательно примут во внимание, когда окончательно будут принимать решение, где устроить централизованную зону выгула собак.
В
Напомним, компания Mars предложила за собственные деньги создать в