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17:52 (мск), источник: Городской репортер

Ростовчане смогут сами выбрать место для выгула собак

Жители Ростова смогут выбрать место первой зоны для выгула собак, которую создаст компания Mars, сообщает пресс-служба городской администрации.

Соответствующее голосование уже открыли на сервисе «Активный ростовчанин» сайта горадминистрации. Так, на выбор, в частности, предлагают парки Октябрьской революции, Дружбы, Плевен, а также улицу Пушкинскую.

Сообщается, что мнение горожан обязательно примут во внимание, когда окончательно будут принимать решение, где устроить централизованную зону выгула собак.

В пресс-службе администрации Ростова подчеркивают, что собаководам и тем, у кого нет питомца, станет комфортнее гулять, а парки будут чище.

Напомним, компания Mars предложила за собственные деньги создать в Ростове-на-Дону специальные дорожки для выгула собак.

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