Ростовчане смогут сами выбрать место для выгула собак

Соответствующее голосование уже открыли на сервисе «Активный ростовчанин» сайта горадминистрации. Так, на выбор, в частности, предлагают парки Октябрьской революции, Дружбы, Плевен, а также улицу Пушкинскую.

Сообщается, что мнение горожан обязательно примут во внимание, когда окончательно будут принимать решение, где устроить централизованную зону выгула собак.

В пресс-службе администрации Ростова подчеркивают, что собаководам и тем, у кого нет питомца, станет комфортнее гулять, а парки будут чище.