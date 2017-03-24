Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
СМИ: на Украине обнаружен "двойник" убийцы Вороненкова
Мнение: "Убийцам Вороненкова удалось почти невозможное"
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Других детей она бросает": друг семьи о Марии Максаковой
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": мнение эксперта
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
12Ливни затопили Перу
14События недели в фотографиях
17:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые пьющие регионы России

Антилидерами «Рейтинга трезвости» регионов России оказались Магаданская область и Чукотский автономный округ. Документ был презентован в Совете Федерации в пятницу, 24 марта, сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

Также в числе наиболее пьющих регионов оказалась Республика Коми. Меньше всего спиртного употребляют в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Москва оказалась в середине рейтинга.

Читайте также
Раскрыта диета самых здоровых людей на Земле

При составлении топа учитывались, в частности, такие параметры как количество проданного алкоголя, число умерших от отравления спиртным и статистика правонарушений, совершенных в состоянии опьянения.

Рейтинг был составлен под руководством члена Общественной палаты Султана Хамзаева.

По данным Роспотребнадзора, опубликованным в январе, россияне стали пить на треть меньше по сравнению с 2009 годом — сейчас уровень потребления алкоголя составляет более 10 литров на человека в год против 15 литров шесть лет назад. Однако нынешний уровень потребления спиртного все же превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения — восемь литров в год.

В 2016 году самыми трезвыми регионами также были признаны Чечня, Дагестан, Ингушетия. Самой пьющей оказалась Магаданская область. Региональные власти объяснили, что при составлении рейтинга строился на неверном показателе.

Комментарии
8
lexx
дык трезвый образ жизни надо пропагандировать. и убрать из продуктовых магазинов весь крепкий алкоголь
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Михаил
Пока у нас пропогандируют алкоголизм, это будет бесконечно. Хотя не сравнить с тем, что было раньше.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Оксана Поддубная
Зачем мехтиеву алкоголь? Он насвай употребляет.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самойловой запретили въезд на Украину
ИГ взяло ответственность за нападение на базу Росгвардии в Чечне
Опубликовано видео убийства Вороненкова
Банк России понизил ключевую ставку
Владимир Путин встретился с Марин Ле Пен в Кремле
Южная Осетия планирует провести референдум о присоединении к РФ
События недели в фотографиях
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи Звездные родители маленького Пети поздравили его с трехлетием на своих страницах в Instagram.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь