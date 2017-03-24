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17:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Эксперты из Москвы оценили воронежскую систему здравоохранения на 57 баллов из 100

Регион занял в российском рейтинге 32 место.

Высшая школа организации и управления здравоохранения (ВШОУЗ) в Москве составила рейтинг эффективности систем здравоохранения 85 регионов России за 2015 год. Воронежская область оказалась на 32 месте, набрав 56,79 баллов из 100. Итоги рейтинга опубликовали на сайте ВШОУЗ в среду, 22 марта. Их обнародовала руководитель школы, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова.

Системы здравоохранения регионов оценили по четырем показателям: ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ), валовый региональный продукт (ВРП), государственные расходы на здравоохранение и уровень потребления крепкого алкоголя. Последний из показателей ввели, «чтобы нивелировать влияние этого фактора на ОПЖ», хотя «от работы системы здравоохранения он зависит мало», отметили на сайте ВШОУЗ. В Воронежской области ожидаемая продолжительность жизни составила около 72 лет, ВРП на душу населения — 30,4 тыс. рублей, расходы на здравоохранение — 15,7 тыс. рублей на человека, потребление алкоголя — 4,6 л на душу населения. За год регион потерял две позиции в рейтинге. Эксперты опирались на данные Росстата за 2015 года (только данные о ВРП приводились за 2014 год).

Максимальный балл заработали республика Дагестан (88), Ставропольский край (78,8), Кабардино-Балкарская республика (74,6). Худшими оказались Чукотский автономный округ (11 баллов), Сахалинская область (14), Магаданская область (16,4).

Справка РИА «Воронеж»

Высшую школу организации и управления здравоохранением создали при участии Российской академии наук. Ее основатель — Гузель Улумбекова. Основная задача учреждения — повышение квалификации руководителей медицинских организаций. В ВШОУЗ работают практикующие врачи, доктора и кандидаты медицинских наук, сотрудники научных центров.

Школа предлагает шесть курсов повышения квалификации. В учреждении также проходят тематические конференции.

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