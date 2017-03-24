Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
СМИ: на Украине обнаружен "двойник" убийцы Вороненкова
СМИ узнали, в какой стране похоронят убитого в Киеве Вороненкова
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": мнение эксперта
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
12Ливни затопили Перу
14События недели в фотографиях
17:31 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе продолжаются протесты

Педагоги продолжают протестовать в центре Кишинева, требуя повышения заработной платы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Преподаватели школ и университетов Молдовы при поддержке профильных профсоюзов провели в пятницу очередную акцию протеста с требованием увеличить зарплату дидактических кадров. На этот раз протестующие собрались перед зданием правительства страны. Днем ранее педагоги протестовали перед зданием парламента.

Работники сферы образования остались недовольны тем, что власти повысили им зарплату лишь на 10%. В результате профсоюзы прекратили переговоры с представителями правительства, сообщив о том, что в стране пройдут акции протеста. Среди требований протестовавших — снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также — повышение стипендий на 20%, повышение на 50% должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников.

Читайте также
В Молдове некоторым бюджетникам планируют пересмотреть зарплаты

Также преподаватели настаивают на уравнивании ставки для I разряда оплаты труда Единой тарифной сетки с прожиточным минимумом. Педагоги Молдовы хотят и увеличения до 50 тысяч леев единовременных пособий молодым специалистам при трудоустройстве в случае преподавания в колледжах и профшколах и до 70 тысяч леев, если речь идет о вузовских преподавателях. Преподаватели ждут от властей и ежегодного перерасчета пенсий для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.

«К сожалению, ваши усилия не оцениваются по заслугам. Уже много лет подряд делается очень мало, чтобы обеспечить в Молдове достойную жизнь граждан. Минимальная зарплата с 2014 года составляет 1000 леев и не менялась. Если бы были приняты все необходимые меры, то минимальная зарплата уже сейчас составляла бы 2500 леев», — сказал замглавы Национальной конфедерации профсоюзов Серджиу Саинчук.

Он подчеркнул, что с 1 апреля будут проиндексированы пенсии, что в итоге минимальная пенсия будет выше, чем минимальная зарплата.

«Наши требования не преувеличены. Мы требуем повысить зарплату дидактических кадров до 4500 леев. Всегда предоставляли обоснованные расчеты. Нас слушали, но не слышали», — сказал Саинчук.

Федерация профсоюзов работников образования и науки насчитывает 120 тысяч человек.

По итогам протеста в пятницу ее участники приняли решение приостановить протестные акции.

«Было принято приостановить акции протестов на время переговоров созданной рабочей группы, состоящей из представителей профсоюзов и правительства», — заявила вице-председатель профсоюза работников образования и науки Надежда Лаврик.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кого молдаване закапывают в землю в разгар марта
ИГ взяло ответственность за нападение на базу Росгвардии в Чечне
Опубликовано видео убийства Вороненкова
Банк России понизил ключевую ставку
Владимир Путин встретился с Марин Ле Пен в Кремле
Южная Осетия планирует провести референдум о присоединении к РФ
События недели в фотографиях
Названы самые пьющие регионы России
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи Звездные родители маленького Пети поздравили его с трехлетием на своих страницах в Instagram.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь