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17:57 (мск), источник: Tengrinews

В Минздраве объяснили, почему снизили требования к вредным выбросам

В феврале 2015 года были смягчены требования и понижены классы опасности некоторых вредных веществ.

Источник: Tengrinews

Требования к вредным выбросам, содержащимся в атмосферном воздухе Казахстана, ранее были завышены и не соответствовали международным стандартам. Более того, те нормативы были всего лишь технической ошибкой, пишет «Крыша» со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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В феврале 2015 года были смягчены требования и понижены классы опасности некоторых вредных веществ: диоксида азота, формальдегида, оксида углерода и других. К примеру, среднесуточная норма формальдегида была снижена почти в три раза.

В Министерстве здравоохранения РК пояснили эти изменения редакции сайта «Крыша» так: «В предыдущей редакции предельно допустимые концентрации (ПДК) по формальдегиду, диоксиду серы, оксиду углерода, утвержденные постановлением правительства РК от 25 января 2012 года под № 168 «Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека», были завышены по технической ошибке и нормативы ПДК вышеуказанных веществ были необоснованны и шли вразрез с ранее действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху» (СанПиН), утвержденными приказом министра здравоохранения РК от 18 августа 2004 года под № 629.

В действующей редакции нормативного правового акта «Об утверждении гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденного приказом министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года под № 168, значения ПДК по формальдегиду, диоксиду серы, оксиду углерода и другим приведены в соответствие с СанПиН и международными гигиеническими нормативами".

Издание отмечает, что после этих корректировок в Казахстане и, в частности, в Алматы произошло снижение ряда показателей и, как следствие, «улучшение ситуации», отмечаемое властями. Однако экологи настаивают только на изменении картинки, в то время как реальные выбросы остались прежними.

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