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17:40 (мск), источник: Вести.Ру

Пользователей Интернета озадачила змея с двумя головами

Жительница Аргентины нашла в своем саду загадочное существо, похожее на змею, у которой вместо хвоста растет другая голова. Выложенные в «Фейсбуке» изображения существа озадачили пользователей Интернета, которые долго не могли понять, с чем имеют дело.

Лухан Эролес, живущая в городе Санта Фе, была настолько удивлена увиденным, что немедленно позвала на помощь своих друзей. Найденное ей существо длиной примерно 10 сантиметров больше всего напоминало именно змею с двумя головами, сообщает Daily Mail.

Женщина, решившая, что нашла какое-то животное-мутанта, выложила фото и видео находки у себя в «Фейсбуке», обратившись к пользователям Сети за разъяснениями. В Интернете не заставили себя долго ждать различные предположения по поводу увиденного.

"Кто-нибудь может мне сказать, что это??? Видны две головы, три глаза и странная кожа"

Некоторые из 3 000 пользователей, прокомментировавших сообщение Эролес, посчитали, что это оторванная голова гадюки. Другие предположили, что это просто змея-инвалид. Впрочем, большинство сошлось во мнении, что найденное существо является крупной гусеницей винного бражника. Эти гусеницы, которые в длину могут достигать нескольких сантиметров, обитают в сельской местности, лесах и городских садах. На их спинах обычно располагаются пятна в виде глаз, которые отпугивают хищников.

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