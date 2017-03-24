Пользователей Интернета озадачила змея с двумя головами

Лухан Эролес, живущая в городе Санта Фе, была настолько удивлена увиденным, что немедленно позвала на помощь своих друзей. Найденное ей существо длиной примерно 10 сантиметров больше всего напоминало именно змею с двумя головами, сообщает Daily Mail.
Женщина, решившая, что нашла какое-то животное-мутанта, выложила фото и видео находки у себя в «Фейсбуке», обратившись к пользователям Сети за разъяснениями. В Интернете не заставили себя долго ждать различные предположения по поводу увиденного.
Некоторые из 3 000 пользователей, прокомментировавших сообщение Эролес, посчитали, что это оторванная голова гадюки. Другие предположили, что это просто змея-инвалид. Впрочем, большинство сошлось во мнении, что найденное существо является крупной гусеницей винного бражника. Эти гусеницы, которые в длину могут достигать нескольких сантиметров, обитают в сельской местности, лесах и городских садах. На их спинах обычно располагаются пятна в виде глаз, которые отпугивают хищников.