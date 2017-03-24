Работники культуры Самарской области получили заслуженные награды

Напомним, в Самарской области работает широкая сеть культурных учреждений. Это 15 театров, 4 концертные организации, 26 музеев, 772 библиотеки. Всего в отрасли трудится 8 тыс. человек.

«От всей души благодарю вас за труд. Надеюсь, вы и дальше будете радовать нас своими победами», — обратился к культработникам вице-губернатор. Он зачитал собравшимся поздравительный адрес от главы региона Николая Меркушкина.

«Ваша работа очень важна для общества. Она способствует обращению людей к корням, истокам морали и нравственности, продвижению Самарской области как одного из крупнейших культурных центров России», — сказано в обращении.

Глава региона отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, власти продолжают направлять на развитие культуры значительные средства. Это дает возможность претворять в жизнь социально значимые проекты.

«У нас проводится известный по всей стране Грушинский фестиваль, фестиваль Мстислава Ростроповича, фестиваль народного творчества “Рожденные в сердце России” и другие масштабные мероприятия», — подчеркнул глава региона.

Помимо этого, ремонтируются музеи и музыкальные школы, организуются постановки и гастроли областных и муниципальных театров. Увеличивается и средняя зарплата работников культуры. С 2012 по 2016 год она выросла более, чем в два раза и составила 21,9 тыс. рублей. Все это стимулирует культработников к дальнейшим успехам.

Также в поздравлении прозвучали слова благодарности: «Благодарю вас за усилия, направленные на формирование единого информационно-культурного пространства губернии, повышение общекультурного уровня граждан, за профессионализм и неиссякаемую энергию», — подчеркнул губернатор.

Не обошлось и без наград. Так, звание «Народный артист Самарской области» получил артист драматического театра Владимир Гальченко. Он пришел в профессию 33 года назад и за это время сыграл более 80 ролей.

«Мне ничего не давалось просто так. В театральный вуз я поступил с третьего раза, и весь свой путь прошел, сражаясь с трудностями, — вспоминает артист. — 5 апреля мы играем спектакль “История лошади” на фестивале “Золотая Маска”. Я снова волнуюсь как мальчишка, который выходит на сцену впервые».

Звание «Заслуженный работник культуры Самарской области» получила директор Большеглушицкой музыкальной школы Галина Евдокимова. В культурной отрасли она работает с 1984 года: 10 лет в Саратове и более 20 в Самарской области.

«Учеников в сельской школе немного — 96 человек, но все очень способные. Пока работаем с детьми, но недавно получили лицензию на обучение взрослых, — рассказала Евдокимова. Сейчас школе предстоит переезд в новое просторное здание. После этого появится возможность открыть художественное и театральное отделения.

Почетным знаком «За труд во благо земли Самарской» награжден заслуженный художник России Станислав Щеглов. Всю жизнь он воспевал красоты родной природы. Среди своих работ мастер выделяет графические серии, посвященные Самаре и волжским берегам. «Я объездил всю Россию: был на Байкале, на Соловках, но такой красоты, как на Волге, не видел нигде», — поделился художник.

Еще один знак «За труд во благо земли Самарской» получил главный дирижер Тольяттинской филармонии Алексей Воронцов. Почетным знаком Трудовой славы награжден начальник монтировочного цеха театра драмы им. Горького Иван Владимиров, а звание «Заслуженный артист Самарской области» получил доцент кафедры музыкального искусства эстрады Самарского государственного института культуры Павел Плаксин.

Еще шесть человек были поощрены грамотами и благодарностями главы региона. «Хочу поблагодарить правительство области за помощь нашей творческой организации. Многие проекты без поддержки властей не осуществились бы, — сказал график Самарского реготделения “Союза художников России” Олег Рамодин. — В следующем году нашему союзу 80 лет. Надеемся, что сотрудничество продолжится».