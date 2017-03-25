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04:55 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На Якиманской набережной и в трёх переулках начнётся подготовка к «Моей улице»

Работы стартуют ночью 25 марта. Перекрывать улицы полностью не планируется.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Ночью 25 марта подготовка к городскому благоустройству по программе «Моя улица» начнётся на Якиманской набережной и в трёх переулках — 1-м Голутвинском, 3-м Голутвинском и 4-м Голутвинском.

Полностью перекрывать улицы не будут — для пешеходов и автомобилистов сохранят возможность безопасного передвижения.

На Якиманской набережной ограничения введут лишь на крайних полосах, в переулках также изменится схема движения.

По 1-му Голутвинскому переулку (на участке от 3-го Голутвинского до Большой Якиманки) изменится направление движения. Автомобили смогут проезжать в сторону улицы Большая Якиманка, а не в обратную, как раньше.

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По 3-му Голутвинскому переулку (от дома 22, корпус 3 по улице Большая Якиманка) можно будет двигаться только в сторону Якиманской набережной. А в 4-м Голутвинском переулке сохранится возможность проезда по одной полосе. У автомобилистов временно не будет доступа к 133 парковочным местам, которые расположены на участках проведения работ.

«Вблизи участков проведения подготовительных работ возможны затруднения движения. Просим пешеходов соблюдать осторожность, водителей — корректировать свои маршруты и выбирать пути объезда. Для поездок в центр рекомендуем пользоваться общественным транспортом», — сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.

В зоне работ для удобства пешеходов проложат временные деревянные тротуары. Участки благоустройства отделят с помощью ограждений. Границы стройплощадок обозначат сигнальными огнями, которые видны издалека в тёмное время суток. Будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты для того, чтобы горожанам было проще ориентироваться на улицах.

Первые подготовительные работы к благоустройству городских пространств по программе «Моя улица» стартовали в ночь с 18 на 19 марта на ряде участков Кремлёвского, Бульварного кольца, а также на Краснопресненской набережной и на Петровке — от Каретного Ряда до Петровских Линий.

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