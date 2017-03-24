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17:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Крым на турсезон «Аэрофлот» свяжет прямым авиасообщением с 13 городами России

Летнее расписание вводится с 26 марта.

С 26 марта «Аэрофлот» переходит на летнее расписание полетов. Оно будет действовать до 28 октября.

— На летний сезон разработана обширная программа полетов для Крыма. Прямые беспосадочные рейсы свяжут Симферополь с Волгоградом, Казанью, Краснодаром, Минеральными Водами, Нижним Новгородом, Омском, Оренбургом, Пермью, Ростовом-на-Дону, Сочи, Тюменью, Уфой и Челябинском, — рассказали в пресс-службе компании.

В летнем сезоне «Аэрофлот» будет осуществлять собственные рейсы по 138 направлениям в 51 стране мира. В новом расписании значатся 50 маршрутов по России, а также 14 пунктов в странах СНГ и 74 пункта в дальнем зарубежье.

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