Крым на турсезон «Аэрофлот» свяжет прямым авиасообщением с 13 городами России
Летнее расписание вводится с 26 марта.
Летнее расписание вводится с 26 марта.
С 26 марта «Аэрофлот» переходит на летнее расписание полетов. Оно будет действовать до 28 октября.
— На летний сезон разработана обширная программа полетов для Крыма. Прямые беспосадочные рейсы свяжут Симферополь с Волгоградом, Казанью, Краснодаром, Минеральными Водами, Нижним Новгородом, Омском, Оренбургом, Пермью,
В летнем сезоне «Аэрофлот» будет осуществлять собственные рейсы по 138 направлениям в 51 стране мира. В новом расписании значатся 50 маршрутов по России, а также 14 пунктов в странах СНГ и 74 пункта в дальнем зарубежье.