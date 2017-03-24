В Воронежской области уничтожат более 16 т говядины из Белоруссии
Специалисты обнаружили в мясе завышенные показатели по кишечной палочке.
Специалисты обнаружили в мясе завышенные показатели по кишечной палочке.
Более 16 т говядины уничтожат в Воронежской области. Продукция поступила на Борисоглебский мясоконсервный комбинат с белорусского предприятия «Мирон», сообщила
Лабораторное исследование выявило завышенное число бактерий кишечной палочки в говядине. В пищу такая продукция непригодна, добавила