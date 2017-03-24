В Воронежской области уничтожат более 16 т говядины из Белоруссии

Более 16 т говядины уничтожат в Воронежской области. Продукция поступила на Борисоглебский мясоконсервный комбинат с белорусского предприятия «Мирон», сообщила пресс-служба регуправления Россельхознадзора в пятницу, 24 марта. Специалисты усомнились в качестве мяса.

Лабораторное исследование выявило завышенное число бактерий кишечной палочки в говядине. В пищу такая продукция непригодна, добавила пресс-служба ведомства. Инспекторы Россельхознадзора выяснили, что на четвертинах туш срезаны оттиски клейм. Данные из ветеринарных свидетельств и удостоверений качества продукции не совпали с информацией из этикеток. В документах значилась охлажденная говядина (передняя и задняя части), а на этикетках был указан полуфабрикат. Из-за расхождений в документах специалисты не смогли установить происхождение, срок годности и качество мяса. Партию мяса утилизируют на Гремяченском ветсанутильзаводе.