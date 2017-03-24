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18:27 (мск), источник: Вести.Ру

Пожарные спасли собаку, сделав ей искусственное дыхание ртом

Американские пожарные, вытащив из горящей городской квартиры безжизненную собаку, потратили двадцать минут на то, чтобы оживить ее, в том числе сделав ей искусственное дыхание из рта в нос.

Налу, 10-летний пес помеси пород бишон-фриз и ши-цзу пострадал в результате пожара, случившегося 21 марта в одной из квартир Санта-Моники. Его хозяйка, медсестра Кристал Ламинаде, вернулась домой с работы как раз в тот момент, когда в квартире по неизвестным причинам произошло возгорание, сообщает AP.

Ламинаде попыталась эвакуировать собаку наружу, но квартира очень быстро оказалась охвачена дымом, и все ее усилия оказались напрасны. На помощь пришли подъехавшие пожарные. Один из них струей воды из шланга пытался держать пламя под контролем, в то время как другой на четвереньках обшаривал все углы квартиры, пока в конце концов не нашел Налу без сознания в спальне.

В течение последующих двадцати минут пожарные пытались вернуть животное в сознание всеми возможными способами: кислородной маской, массажем сердца, а также искусственным дыханием «рот-в нос».

В итоге собака задышала снова. Часть действий полицейских была заснята одним из очевидцев на видео и выложена на «Фейсбуке».

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