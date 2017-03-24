Пожарные спасли собаку, сделав ей искусственное дыхание ртом

Налу, 10-летний пес помеси пород бишон-фриз и ши-цзу пострадал в результате пожара, случившегося 21 марта в одной из квартир Санта-Моники. Его хозяйка, медсестра Кристал Ламинаде, вернулась домой с работы как раз в тот момент, когда в квартире по неизвестным причинам произошло возгорание, сообщает AP.

Ламинаде попыталась эвакуировать собаку наружу, но квартира очень быстро оказалась охвачена дымом, и все ее усилия оказались напрасны. На помощь пришли подъехавшие пожарные. Один из них струей воды из шланга пытался держать пламя под контролем, в то время как другой на четвереньках обшаривал все углы квартиры, пока в конце концов не нашел Налу без сознания в спальне.

В течение последующих двадцати минут пожарные пытались вернуть животное в сознание всеми возможными способами: кислородной маской, массажем сердца, а также искусственным дыханием «рот-в нос».