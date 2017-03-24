В Севастополе из-за авиабомбы перекроют трассу на Симферополь и дорогу Инкерман-Северная
Снаряд вывезти нельзя, его будут взрывать на месте обнаружения.
Снаряд вывезти нельзя, его будут взрывать на месте обнаружения.
27 марта в районе железнодорожной станции «Мекензиевы горы» Нахимовского района Севастополя будут проводится работы по обезвреживанию немецкой авиабомбы «SC-250» времен Великой Отечественной войны.
— Поскольку боеприпас снаряжен взрывателем, идентификация которого невозможна, опасная находка будет уничтожаться на месте обнаружения. Для авиабомбы сооружен специальный саркофаг, который не позволит выйти ударной волне и уменьшит радиус разлета осколков, — рассказали в