В Севастополе из-за авиабомбы перекроют трассу на Симферополь и дорогу Инкерман-Северная

27 марта в районе железнодорожной станции «Мекензиевы горы» Нахимовского района Севастополя будут проводится работы по обезвреживанию немецкой авиабомбы «SC-250» времен Великой Отечественной войны.

— Поскольку боеприпас снаряжен взрывателем, идентификация которого невозможна, опасная находка будет уничтожаться на месте обнаружения. Для авиабомбы сооружен специальный саркофаг, который не позволит выйти ударной волне и уменьшит радиус разлета осколков, — рассказали в пресс-службе МЧС по Севастополю.