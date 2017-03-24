Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
СМИ: на Украине обнаружен "двойник" убийцы Вороненкова
Мнение: "Убийцам Вороненкова удалось почти невозможное"
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": мнение эксперта
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
12Ливни затопили Перу
14События недели в фотографиях
18:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе из-за авиабомбы перекроют трассу на Симферополь и дорогу Инкерман-Северная

Снаряд вывезти нельзя, его будут взрывать на месте обнаружения.

27 марта в районе железнодорожной станции «Мекензиевы горы» Нахимовского района Севастополя будут проводится работы по обезвреживанию немецкой авиабомбы «SC-250» времен Великой Отечественной войны.

— Поскольку боеприпас снаряжен взрывателем, идентификация которого невозможна, опасная находка будет уничтожаться на месте обнаружения. Для авиабомбы сооружен специальный саркофаг, который не позволит выйти ударной волне и уменьшит радиус разлета осколков, — рассказали в пресс-службе МЧС по Севастополю.

Из-за ликвидации бомбы 27 марта с 06.00 до окончания работ будет перекрыто движение автотранспорта по дорогам Симферополь-Севастополь и Инкерман-Северная. Также будет ограничено движение на линии железной дороги в районе станции «Мекензиевы горы».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Новая подруга Джонни Деппа моложе него на 30 лет
Центробанк снизил ключевую ставку
Новая подруга Джонни Деппа моложе него на 30 лет
ИГ взяло ответственность за нападение на базу Росгвардии в Чечне
Опубликовано видео убийства Вороненкова
Банк России понизил ключевую ставку
Владимир Путин встретился с Марин Ле Пен в Кремле
Южная Осетия планирует провести референдум о присоединении к РФ
События недели в фотографиях
Названы самые пьющие регионы России
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи Звездные родители маленького Пети поздравили его с трехлетием на своих страницах в Instagram.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь