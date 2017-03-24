Автомобилисты опубликовали видео прогулки лебедя по дороге в Калининграде
Автомобилисты птице не мешали и терпеливо объезжали.
Автомобилисты птице не мешали и терпеливо объезжали.
Утром в пятницу, 24 марта, на Второй эстакадный мост приземлился лебедь.
Птица, не обращая внимания на мчащиеся автомобили, спокойно прогуливалась по дороге. Автомобилисты белокрылого не торопили и аккуратно объезжали его.
Улетать с оживленной трассы лебедь не торопился и дошел до перекрестка улиц Фрунзе с 9-го Апреля.
К вечеру в социальных сетях стали появляться видео прогулки.
Напомним, в городе это не первый случай, когда лебеди блокируют передвижение транспорта.