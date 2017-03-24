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18:16 (мск), источник: АиФ Калининград

Автомобилисты опубликовали видео прогулки лебедя по дороге в Калининграде

Автомобилисты птице не мешали и терпеливо объезжали.

Утром в пятницу, 24 марта, на Второй эстакадный мост приземлился лебедь. Из-за прогулки птицы на магистрали образовались пробки.

Птица, не обращая внимания на мчащиеся автомобили, спокойно прогуливалась по дороге. Автомобилисты белокрылого не торопили и аккуратно объезжали его.

Улетать с оживленной трассы лебедь не торопился и дошел до перекрестка улиц Фрунзе с 9-го Апреля.

К вечеру в социальных сетях стали появляться видео прогулки.

Напомним, в городе это не первый случай, когда лебеди блокируют передвижение транспорта. ​

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