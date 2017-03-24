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18:59 (мск), источник: Индикатор

Физик добился того, чтобы вино не стекало по бутылке

Биофизик Даниэл Перлман из Брандейского университета (США) в течение трех лет изучал, как поток жидкости проходит через горлышко бутылки, с целью сделать так, чтобы вина из бутылки проливалось как можно меньше. О разработке сообщает сайт университета.

via GIPHY

При выливании воды из обычной бутылки некоторая часть жидкости «загибается» и стекает по горлышку. Так происходит из-за свойств стекла: оно гидрофильное, то есть хорошо смачивается водой. В продаже уже есть устройства, предназначенные для того, чтоб вино не разливалось, но их нужно вставлять в горлышко бутылки. Перлман не хотел, чтобы потребители делали дополнительный шаг после покупки.

Я хотел изменить винную бутылку. Я не хотел, чтобы появлялись дополнительные расходы или неудобства при покупке аксессуара
Даниэл Перлман
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Перлман изучал замедленные видео выливающегося вина. Сначала он заметил, что жидкость капала наиболее интенсивно, когда бутылка была целиком или почти полностью заполнена. Используя бриллиантовый инструмент, Перлман при содействии инженера Грега Видберга создал круговую канавку вокруг горлышка бутылки около самого края. Капля вина, которая в противном случае стекала бы с бутылки, сталкивалась с канавкой и не могла пройти через нее. Вместо этого она сразу же падала с бутылки в стакан вместе с остальной частью вина.

Когда человек наливает жидкость из полной или почти полной бутылки, он держит ее под небольшим углом к горизонтали. Чтобы стечь по горлышку, капле необходимо пройти паз Перлмана, но для этого ей надо либо преодолеть расстояние вверх против силы тяжести, либо обладать достаточным импульсом для «перепрыгивания» канавки. После множества экспериментов Перлман нашел идеальные параметры: примерно 2 миллиметра в ширину и примерно 1 миллиметр в глубину.

Комментарии
3
<Мюнхаузен>
Ну и Америку открыл... )))))
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Ded 73
пить меньше надо
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Михаил
Перельман и тут постарался?))
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