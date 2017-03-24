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19:04 (мск), источник: Интерфакс

Вестибюли двух станций московского метро закроют на выходные

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные дни будут закрыты вестибюли двух станций Московского метрополитена, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки.

Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых.
Пресс-служба Московского метрополитена

Так, с 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции «Нахимовский проспект» и южный вестибюль станции «Тушинская». Кроме того, в связи с подготовкой ночного концерта на платформе «Маяковской», в пятницу северный вестибюль станции будет закрыт раньше обычного, с 22:00.

Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции «Третьяковская». В пресс-службе напомнили, что до 29 марта закрыт южный вестибюль станции «Крылатское».

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