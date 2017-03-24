Вестибюли двух станций московского метро закроют на выходные

Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых.

Так, с 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции «Нахимовский проспект» и южный вестибюль станции «Тушинская». Кроме того, в связи с подготовкой ночного концерта на платформе «Маяковской», в пятницу северный вестибюль станции будет закрыт раньше обычного, с 22:00.