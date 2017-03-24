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19:45 (мск), источник: Nur.kz

Женатый на казашке немецкий тренер намерен поднять казахстанский футбол

Он планирует работать в казахстанском клубе и получать неплохую зарплату.

Источник: Nur.kz

Немецкий тренер турецкого происхождения Хидир Акбаш в футбольной среде хорошо известен. Он планирует поработать в Казахстане и помочь развитию футбола, передает Vesti.kz.

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Он окончил крупнейшую в мире высшую спортивную школу Deutsche Sporthochschule в Кельне. Имеет докторскую степень и лицензию УЕФА, которая позволяет ему тренировать в любой точке мира. Много лет он тренировал разные команды в Турции, не сходил с первых полос популярных спортивных газет. Затем вновь перебрался в Германию, где женился на казашке и продолжил работать с немецкими командами.

— Вы живете в одной из развитых стран мира, где спорт занимает не последнее место. Откуда взялось желание переехать в Казахстан, и что Вы знаете о нашей стране, нашем футболе?

— Я интересуюсь футболом в мировом масштабе, естественно, я в курсе всего. Я везде изучал футбол, в том числе в вашей стране. Почему именно Казахстан? Что далеко ходить, у меня жена казашка, ее корни там, поэтому мне это интересно, и думаю, мне будет комфортно работать в Казахстане. Я просмотрел всю информацию: в Казахстане футбол на очень слабом уровне, я заинтересован, чтобы вытягивать слабые команды и приводить к успеху. Но потенциал есть, нужно создать крепкий фундамент.

— Ваша жена из Казахстана. У вас есть совместный сын. Вам 60 лет. Вы бы хотели встретить старость в нашей стране, наслаждаться нашей неповторимой природой?

Источник: Nur.kz

— Почему бы и нет? Я не против. Моя жена родилась и выросла в Алматы.

— Наверняка Вами движет не только энтузиазм и желание помочь нашему футболу. Но если это так, то мне очень приятно. На какую оплату Ваших услуг Вы рассчитываете? Скорее всего, Вы планируете зарабатывать в нашей стране больше, чем сейчас в Германии?

— Во-первых, я готов работать в любом городе Казахстана. Мне это не принципиально. Если вашему другу нужно помочь, вы же не будете выбирать какой город, вы поможете где бы он ни был. Возьмем врачей, которые летят в Африку или Афганистан спасать людей, для них неважно, где находится нуждающийся, так и здесь. Многие ездят бесплатно. Но я считаю, что мои услуги должны окупаться. Вопросы зарплаты и гонорара обсуждаются индивидуально, на месте. Поэтому я не могу назвать конкретную сумму, которую хотел бы получать. Казахстан нуждается в профессиональных коучах, это факт. В частности, я бы хотел работать с первой лигой.

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