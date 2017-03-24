Женатый на казашке немецкий тренер намерен поднять казахстанский футбол

Он окончил крупнейшую в мире высшую спортивную школу Deutsche Sporthochschule в Кельне. Имеет докторскую степень и лицензию УЕФА, которая позволяет ему тренировать в любой точке мира. Много лет он тренировал разные команды в Турции, не сходил с первых полос популярных спортивных газет. Затем вновь перебрался в Германию, где женился на казашке и продолжил работать с немецкими командами.

— Вы живете в одной из развитых стран мира, где спорт занимает не последнее место. Откуда взялось желание переехать в Казахстан, и что Вы знаете о нашей стране, нашем футболе?

— Я интересуюсь футболом в мировом масштабе, естественно, я в курсе всего. Я везде изучал футбол, в том числе в вашей стране. Почему именно Казахстан? Что далеко ходить, у меня жена казашка, ее корни там, поэтому мне это интересно, и думаю, мне будет комфортно работать в Казахстане. Я просмотрел всю информацию: в Казахстане футбол на очень слабом уровне, я заинтересован, чтобы вытягивать слабые команды и приводить к успеху. Но потенциал есть, нужно создать крепкий фундамент.

— Ваша жена из Казахстана. У вас есть совместный сын. Вам 60 лет. Вы бы хотели встретить старость в нашей стране, наслаждаться нашей неповторимой природой?