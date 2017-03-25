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06:50 (мск), источник: Мослента

Центр реабилитации больных лимфедемой в Москве закрыли из-за нарушений

В клинике не соблюдались правила эпидемиологической безопасности.

Суд в Москве закрыл на 30 суток центр реабилитации больных лимфедемой из-за грубых нарушений санитарных норм и эпидемиологической безопасности, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Научно-практический центр реабилитации больных лимфедемой «ЛИМФА» расположен на 1-м этаже жилого дома по адресу: улица Академика Анохина, дом № 4, корпус 3. Согласно лицензии, она может принимать только взрослых пациентов и только амбулаторно. В действительности, как установили инспекторы Роспотребнадзора, там также лечат детей и есть стационар.

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В центре не соблюдались правила эпидемиологической безопасности. «Планировка и оборудование помещений клиники не обеспечивает соблюдение поточности технологических процессов», — говорится в сообщении.

В частности, для всех пациентов имеется только один санитарный узел и один душ. Детей в «Лимфе» лечат вместе со взрослыми, приемного отделения в стационаре нет. В палатах размещено больше коек, чем требуется по нормам. Та же ситуация наблюдается и в массажных кабинетах, где стоят массажные столы, при этом там отсутствуют раковины для мытья рук. Отделка кабинетов не соответствует санитарным требованиям.

Дезинфекционный режим в медучреждении отсутствует. После выписки пациентов не проводится необходимая обработка постелей, запаса чистого белья нет, не обеспечена централизованная стирка белья и спецодежды сотрудников.

Нарушения нашлись и в сфере организации питания пациентов. Столовой и буфетной в «Лимфе» нет, готовая пища для больных и продукты сотрудников хранятся в одном холодильнике в служебной комнате, где на одной вешалке висят форма и обычная одежда персонала. При этом контейнеры с едой для пациентов не промаркированы, а договор на поставки питания для больных стационара в клинике предоставить не смогли.

Однако, согласно прейскуранту, с пациентов берут деньги за проживание в стационаре с шестиразовым питанием и за стирку бинтов для процедур.

Лимфедема — это отек мягких тканей, чаще на ногах или руках, вызванный нарушениями оттока лимфы из-за закупорки лимфатических путей. Эта болезнь бывает врожденной, однако она может развиться с годами из-за нарушений в работе организма.

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