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21:15 (мск), источник: Noi.md

Отчет: Нарушения в детских садах продолжаются

Специальная комиссия по питанию детей в школах и детских садах представила отчет на сегодняшнем пленарном заседании парламента, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

После ознакомительного визита депутаты обнаружили серьезные нарушения: отсутствие записей в журналах приемки пищевых продуктов, получение говядины с истекающим сроком годности, несоответствующие условия хранения продуктов, плачевное состояние пищеблоков и т. д.

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В то же время, родители пожаловались властям, что в тарелку детей продолжают попадать запрещенные продукты, такие как маргарин, сгущенное молоко, хлеб низкого качества и т. д. В некоторых детских садах дети не получают фрукты, меню не соответствует возрасту, объем порции для детей разного возраста не соответствуют их потребностям и т. д.

Депутаты обратились в Генеральную прокуратуру в связи с превышением служебных обязанностей должностными лицами Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, а также вмешательством должностных лиц с кишиневских управлений образования в проведение тендеров и их фальсификация.

Члены комиссии выдвинули законодательную инициативу о переходе медсестер, работающих в детских садах, в подчинение Центров семейных врачей. В настоящее время они подчиняются директорам детских садов. Это изменение обеспечит более эффективный контроль приема пищевых продуктов у экономических агентов.

Другие рекомендации касаются включения представителя Национального агентства по безопасности пищевых продуктов в группу закупок для обеспечения надзора за качеством продукции.

На основе доклада пленум законодательного органа решил, что правительство разработает в трехмесячный срок предложения по внесению изменений в законодательство. Генеральный прокурор обязан информировать депутатов по данному вопросу в течение двух месяцев.

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