В архиве Госплана СССР найдены нереализованные проекты по управлению климатом
В частности, предполагалось перенести русла Оби и Амура.
В частности, предполагалось перенести русла Оби и Амура.
Об этом рассказал ТАСС представитель
Одна из обнаруженных нами нереализованных предпроектных разработок предполагала перенести устье Оби из Обской в Байдарацкую губу. Амур планировалось вернуть в его старинное (гораздо более южное) русло. Оба проекта должны были, по мысли из инициаторов, смягчить климат: улучшить ледовую обстановку в Карском море и привести к потеплению на Чукотке
Растопить льды Карского моря
Проект с переносом устья Оби предполагал строительство дамбы поперек Обской губы, что вызвало бы подъем воды и перенаправило бы сток реки в Байдарацкую губу, расположенную западне Обской.
«Это проект предназначался для улучшения ледовой обстановки в Карском море за счет теплого стока Оби», — пояснил исследователь. Разработка относилась к середине 30-х годов.
Перенаправить Куросио
Проект по переносу русла Амура был направлен на то, чтобы вызвать потепление на советском Дальнем Востоке и Чукотке.
«Известно, что река Амур меняла свое течение, даже дважды, оба раза смещая место впадения в Японское море к северу. Проект предполагал возвращение реки в историческое южное русло, — рассказал Филин. — В результате того, что мощная река несла свои воды в достаточно неширокий Татарский пролив, он обмелел, и по нему уже не смог проходить один из рукавов тихоокеанского теплого течения Куросио, как было прежде. Проект, относившийся к ранней послевоенной поре — к 1945 году, предполагал вернуть прежнюю ситуацию, пустить Амур по старинному южному руслу и вызвать потепление на Дальнем Востоке и Чукотке».
Гибриды
Среди обнаруженных в архивах проектов были также чудеса техники — «ледоход-вездеход, шагоходы, проект по получению энергии из холода». «Рисунки некоторых таких гибридов публиковались в
Все обнаруженные в архивах амбициозные проекты прошлого по освоению Арктики Филин с двумя коллегами решил обобщить и представить в издании «Арктика на грани фантастики», приурочив его в 80-летию первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс-1», которую возглавлял Иван Папанин.
«СССР обладал феноменальным опытом управления арктическими территориями. Исследуя историю Главсевморпути, мы убедились, что это была междисциплинарная, как бы сказали сегодня, организация, которой удалось снять все ведомственные барьеры, фактически государство в государстве. Арктика осваивалась комплексно — транспортное, культурное, хозяйственное развитие шли одновременно, но уже в 50-е годы это было утрачено, был сделан упор на развитии транспортной составляющей», — считает исследователь.
Также в книге речь пойдет об истории Главного управления Северного морского пути, которому в этом году исполняется 85 лет. Управление было создано в 1932 году при Совнаркоме СССР, его руководителем стал советский математик, географ, геофизик, астроном Отто Шмидт.
Выход книги запланирован на конец года.