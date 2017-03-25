В архиве Госплана СССР найдены нереализованные проекты по управлению климатом

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Петербургские исследователи обнаружили в архиве Госплана СССР нереализованные проекты по перенесению русел Оби и Амура с целью смягчения климата Арктики и Дальнего Востока. Об этом рассказал ТАСС представитель Военно-исторического общества Павел Филин.

Одна из обнаруженных нами нереализованных предпроектных разработок предполагала перенести устье Оби из Обской в Байдарацкую губу. Амур планировалось вернуть в его старинное (гораздо более южное) русло. Оба проекта должны были, по мысли из инициаторов, смягчить климат: улучшить ледовую обстановку в Карском море и привести к потеплению на Чукотке Павел Филин представитель Военно-исторического общества

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Проект с переносом устья Оби предполагал строительство дамбы поперек Обской губы, что вызвало бы подъем воды и перенаправило бы сток реки в Байдарацкую губу, расположенную западне Обской. «Это проект предназначался для улучшения ледовой обстановки в Карском море за счет теплого стока Оби», — пояснил исследователь. Разработка относилась к середине 30-х годов. Перенаправить Куросио

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Проект по переносу русла Амура был направлен на то, чтобы вызвать потепление на советском Дальнем Востоке и Чукотке. «Известно, что река Амур меняла свое течение, даже дважды, оба раза смещая место впадения в Японское море к северу. Проект предполагал возвращение реки в историческое южное русло, — рассказал Филин. — В результате того, что мощная река несла свои воды в достаточно неширокий Татарский пролив, он обмелел, и по нему уже не смог проходить один из рукавов тихоокеанского теплого течения Куросио, как было прежде. Проект, относившийся к ранней послевоенной поре — к 1945 году, предполагал вернуть прежнюю ситуацию, пустить Амур по старинному южному руслу и вызвать потепление на Дальнем Востоке и Чукотке». Гибриды

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