Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
В моду вошли широкие брюки (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Киев принял решение в отношении Пономарёва и Максаковой – СМИ
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
12Ливни затопили Перу
14На восток США обрушилась снежная буря
14:22 (мск), источник: ТАСС

В архиве Госплана СССР найдены нереализованные проекты по управлению климатом

В частности, предполагалось перенести русла Оби и Амура.

Источник: Reuters

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Петербургские исследователи обнаружили в архиве Госплана СССР нереализованные проекты по перенесению русел Оби и Амура с целью смягчения климата Арктики и Дальнего Востока.

Об этом рассказал ТАСС представитель Военно-исторического общества Павел Филин.

Одна из обнаруженных нами нереализованных предпроектных разработок предполагала перенести устье Оби из Обской в Байдарацкую губу. Амур планировалось вернуть в его старинное (гораздо более южное) русло. Оба проекта должны были, по мысли из инициаторов, смягчить климат: улучшить ледовую обстановку в Карском море и привести к потеплению на Чукотке
Павел Филин
представитель Военно-исторического общества

Растопить льды Карского моря

Пейзаж залива Цивольки Карского моря в районе архипелага Новая Земля | Источник: РИА "Новости"

Проект с переносом устья Оби предполагал строительство дамбы поперек Обской губы, что вызвало бы подъем воды и перенаправило бы сток реки в Байдарацкую губу, расположенную западне Обской.

«Это проект предназначался для улучшения ледовой обстановки в Карском море за счет теплого стока Оби», — пояснил исследователь. Разработка относилась к середине 30-х годов.

Перенаправить Куросио

Вид на Хабаровск и реку Амур с борта самолёта | Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Центральная Азия: реки раздора

Проект по переносу русла Амура был направлен на то, чтобы вызвать потепление на советском Дальнем Востоке и Чукотке.

«Известно, что река Амур меняла свое течение, даже дважды, оба раза смещая место впадения в Японское море к северу. Проект предполагал возвращение реки в историческое южное русло, — рассказал Филин. — В результате того, что мощная река несла свои воды в достаточно неширокий Татарский пролив, он обмелел, и по нему уже не смог проходить один из рукавов тихоокеанского теплого течения Куросио, как было прежде. Проект, относившийся к ранней послевоенной поре — к 1945 году, предполагал вернуть прежнюю ситуацию, пустить Амур по старинному южному руслу и вызвать потепление на Дальнем Востоке и Чукотке».

Гибриды

Папанин Иван Дмитриевич, начальник станции "Северный полюс–1". Окончен героический дрейф. Арктика | Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Битва за Север. Что даёт России освоение Арктики?

Среди обнаруженных в архивах проектов были также чудеса техники — «ледоход-вездеход, шагоходы, проект по получению энергии из холода». «Рисунки некоторых таких гибридов публиковались в научно-технических журналах, мы их фотографируем и изучаем», — сказал Филин.

Все обнаруженные в архивах амбициозные проекты прошлого по освоению Арктики Филин с двумя коллегами решил обобщить и представить в издании «Арктика на грани фантастики», приурочив его в 80-летию первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс-1», которую возглавлял Иван Папанин.

«СССР обладал феноменальным опытом управления арктическими территориями. Исследуя историю Главсевморпути, мы убедились, что это была междисциплинарная, как бы сказали сегодня, организация, которой удалось снять все ведомственные барьеры, фактически государство в государстве. Арктика осваивалась комплексно — транспортное, культурное, хозяйственное развитие шли одновременно, но уже в 50-е годы это было утрачено, был сделан упор на развитии транспортной составляющей», — считает исследователь.

Также в книге речь пойдет об истории Главного управления Северного морского пути, которому в этом году исполняется 85 лет. Управление было создано в 1932 году при Совнаркоме СССР, его руководителем стал советский математик, географ, геофизик, астроном Отто Шмидт.

Выход книги запланирован на конец года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лидеры 27 стран ЕС подписали Римскую декларацию по будущему союза без Великобритании
Лидеры 27 стран подписали декларацию о будущем ЕС после Brexit
Россия подала в Верховный суд США аргументацию по делу Бута
Россия и США подписали заявление о взаимодействии в Арктике
Самолет врезался в жилой дом в штате Джорджия
На складах боеприпасов в Балаклее продолжаются взрывы
Неактивный более 200 лет вулкан Камбальный начал извергаться
В Лас-Вегасе пытались ограбить казино
Спорт
Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь