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24 марта, источник: Sports.kz

СМИ рассказали, почему Головкин не может возглавлять P4P-рейтинг

Журналист сайта Boxingscene.com Андреас Хэйл рассказал о своем видении pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) рейтинга лучших боксеров мира, сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

Журналист сайта Boxingscene.com Андреас Хэйл рассказал о своем видении pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) рейтинга лучших боксеров мира, сообщает Sports.kz.

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«Кто лучший P4P-боксер в мире? Всё зависит от того, как на это посмотреть. Если вы видите только в черном и белом цвете, то на вершине рейтинга должен находиться Андре Уорд, побивший Сергея Ковалева. Роман Гонсалес «Чоколатито» проиграл практически неизвестному оппоненту, Геннадий Головкин с трудом победил Дэниэла Джейкобса, который даже не входит в топ-10 P4P, а у Теренса Кроуфорда и Василия Ломаченко пока не было значимых побед, позволивших бы им подняться в рейтинге. Но есть люди, которые считают, что Уорд проиграл Ковалеву, Головкин — Джейкобсу, а Гонсалес побил Вангика. Если говорить о Головкине как о претенденте на первый номер рейтинга P4P, то в бою с Джейкобсом его руки были слишком тяжелыми.

Некоторые говорят о недооценке Джейкобса, другие — о переоценке Головкина, но факт остается фактом: резюме GGG вызывает вопросы. Конечно, никто не накажет его за то, что он прервал серию из 23 нокаутов, но и подняться на верхнюю строчку рейтинга эта победа ему не позволит. Головкину нужно еще провести несколько боев против качественной оппозиции — например, супербой с «Канело», — пишет автор.

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